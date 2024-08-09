ATLUS представила трейлер для Persona 3 Reload Episode Aigis: The Answer с новым андроид-компаньоном Метис

ATLUS представила свежий трейлер для Persona 3 Reload, который знакомит игроков с Метис, новым андроид-компаньоном в дополнении Episode Aigis: The Answer. Это третье и заключительное расширение для Persona 3 Reload Expansion Pass.
Трейлер демонстрирует, чего можно ожидать от взаимодействия с Метис. Расширение обещает добавить около 30 часов игрового процесса, новые костюмы и свежие музыкальные треки. Метис, представляемая как сестра Эгиса, появляется перед членами S.E.E.S., застрявшими в временной петле 31 марта, и ведет их в Бездну времени, обнаруженную в подвале общежития. Ее Персона - Психея, специализирующаяся на льду, физических атаках и ветровых навыках.
В трейлере также представлена актриса Лиззи Фримен, озвучивающая Метис. Фримен известна своими ролями в таких играх, как Honkai: Star Rail, My Time At Portia и Unicorn Overlord.
Episode Aigis: The Answer выйдет 10 сентября 2024 года и будет доступен на Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation 5 и PlayStation 4.
Фото: flickr.com/ KniBaron (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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