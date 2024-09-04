Экстракт из сибирской лиственницы ускоряет выпечку хлеба и делает его полезнее

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) получил патент на инновационный метод производства хлеба, сообщила доцент кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Светлана Меренкова. Новая технология позволяет не только ускорить процесс выпечки на 20%, но и повысить питательную ценность продукта за счет увеличения содержания белка и витаминов.

По словам Меренковой, разработанная технология решает проблему недостатка полезных веществ в хлебе и одновременно сокращает время производственного цикла на полчаса. Для внедрения запатентованного метода хлебопекарным предприятиям потребуется лишь добавить один дополнительный этап - подготовку мучной смеси в смесителе согласно предложенной рецептуре. При этом существующая линия производства хлеба не претерпит кардинальных изменений, а время на технологический процесс значительно сократится без необходимости приобретения специального оборудования.

Ключевым компонентом запатентованной рецептуры является растительный полисахарид арабиногалактан, экстрагируемый из древесины сибирской или даурской лиственницы. Эта пищевая добавка выполняет функции стабилизатора, эмульгатора и влагоудерживающего агента в технологических процессах, а также обладает высокой биологической активностью. Арабиногалактан действует как пребиотик, иммуностимулятор, снижает уровень холестерина в крови и защищает клетки печени.

Исследования, проведенные Высшей медико-биологической школой ЮУрГУ, показали, что употребление суточной нормы хлеба, изготовленного по новой технологии, способно удовлетворить до 26% суточной потребности в белке, до 32% потребности в витаминах B1, B6 и PP, до 28% потребности в бета-каротине и до 20% потребности в витамине Е. Кроме того, ежедневная порция обогащенного хлеба может обеспечить до 50% суточной потребности человека в цинке, магнии и фосфоре, а также до 22% потребности в железе.

ЮУрГУ является участником программы "Приоритет 2030" и выполняет роль регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, созданного в рамках национального проекта "Наука и университеты". Университет концентрируется на развитии проектов в сферах цифровой индустрии, материаловедения и экологии, объединяя потенциал образовательных, научных и промышленных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

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