Слухи о новом хорроре от Sony и Firesprite: проект может выйти на ПК и PlayStation 5 одновременно

Новый хоррор от Sony и Firesprite: что известно о проекте "Heartbreak"?

PlayStation разрабатывает множество неанонсированных проектов, и один из них - однопользовательский повествовательный хоррор от студии Firesprite. В 2021 году Firesprite была приобретена Sony, и с тех пор слухи о проекте периодически появлялись и исчезали. Известно лишь кодовое название проекта - "Heartbreak".

Инсайдер Колин Мориарти в подкасте поделился, что игра может происходить на острове, а главным героем будет женщина. Однако подробности о сюжете и стадии разработки остаются неизвестными.

Некоторые утечки проливают свет на этот проект. На сайте игрового дизайнера Firesprite Эмили Стелл указано, что она работает над "повествовательной хоррор-игрой" для PlayStation 5 и ПК, разрабатываемой на движке Unreal Engine 5. Также сценарист Рен Алекс-Роуз, работавшая в Firesprite с 2022 по апрель 2024 года, упоминает, что занималась дизайном персонажей и сюжетных линий в рамках "установленного IP", что подтверждает некоторые слухи.

Есть предположение, что проект основан на уже существующем IP, а не является оригинальной разработкой. Среди возможных вариантов - многочисленные франшизы ужасов, которые активно развиваются как в кино, так и в играх.

Дополнительные намеки можно найти в профиле художника по окружению Андреаса Хоуэна в социальных сетях, где представлены доски, посвященные космическому ужасу, архитектуре и научной фантастике. Хотя точная природа проекта остается загадкой, будущие заявления от Sony или Firesprite могут пролить свет на их разработки.

Игра может стать доступной на ПК одновременно с консольным релизом, что станет отличной новостью для поклонников хорроров и игр на ПК.

Фото: commons.wikimedia.org/ Solomon203 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)