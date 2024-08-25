Новые правила установки камер на дорогах: региональные власти и договор с ГИБДД

С 1 сентября в России начинают действовать единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
По его словам, вступающий в силу федеральный закон №197 впервые на федеральном уровне вводит стандарты для размещения дорожных камер. Теперь решение об установке таких комплексов могут принимать региональные власти или владельцы дорог, по которым проходит трасса, при обязательном согласовании с ГИБДД.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий размещение камер фиксации нарушений. Согласно новым правилам, стационарные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенными полосами для общественного транспорта, в местах с повышенной аварийностью, на перекрестках, пешеходных переходах, участках с ограничением движения из-за дорожных работ, а также там, где запрещена стоянка или остановка.
Информация об установке камер и список фиксируемых нарушений будут доступны в интернете. Важно отметить, что камера должна быть сертифицирована: если нарушение зафиксировано несертифицированной камерой, административная ответственность для водителей не наступает.
Фото: commons. wikimedia. org/Paweł Zdziarski (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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