Новый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле": История семьи Хамидовых

Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" под Москвой, Хусейн Хамидов, проживал со своей семьей в небольшом городе Артемовский в Свердловской области, как сообщил бывший сосед.

Дом семьи Хамидовых, старый одноэтажный, разделенный на три квартиры, находится на окраине Артемовского, окруженный лесом и расположен на улице Дегтярева. Иван Князев, 87-летний местный житель, который жил рядом с семьей Хамидовых, рассказал, что они занимали самую большую трехкомнатную квартиру.

Князев, которого все называют дядей Ваней, отметил, что семья Хамидовых купила жилье, но не оплачивала коммунальные услуги. Мать семейства воспитывала шестерых детей и получала пособия, в то время как отец работал вахтовым методом.

По словам Князева, после расставания родителей Хусейн Хамидов вместе с матерью и братьями и сестрами покинул Артемовский. Он вспоминает, что Хамидов-старший хотел остаться, но в итоге также уехал. С тех пор квартира стоит пустой.

Прошло около 10 лет с момента отъезда семьи, и, по словам Князева, Расул Хамидов однажды вернулся, осмотрел дом и выразил намерение поселить там своего сына. Однако молодой человек забрал ценные вещи и больше не появлялся.

Сейчас вход в дом открыт, но заросли крапивы и репейника затрудняют доступ. Окна веранды разбиты, пол частично разрушен, и внутри растет трава. Двери в жилые комнаты заперты на замок. Напротив дома находятся разрушенная баня и теплица, где Хамидов-старший планировал выращивать овощи.

Дядя Ваня отмечает, что семья Хамидовых вела замкнутый образ жизни и редко общалась с соседями. Другой сосед, живущий по другую сторону улицы, подтверждает, что они жили обособленно и редко появлялись в городе.

В четверг Басманный суд Москвы продлил срок ареста пяти фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле": Шахромджону Насимовичу Гадоеву, Зубайдулло Авайдуллоевичу Исмаилову, Мустакиме Абдуманоновичу Солиеву, Умеджону Абдуманоновичу Солиеву и Хусейну Абдурасуловичу Хамидову. Эти фамилии ранее не упоминались, но известно, что в российских регионах были арестованы лица, обвиняемые в финансировании и материальной поддержке исполнителей теракта, которые также планировали теракт в Каспийске.

Первоначально эти фигуранты были задержаны и арестованы в Дагестане в апреле, а затем этапированы в Москву. Четверо из них являются гражданами Таджикистана, а один - гражданином России таджикского происхождения.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта, когда нападавшие открыли огонь и подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибло 145 человек.

В Москве по этому делу были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально были предъявлены обвинения в терроризме, а остальным - в пособничестве. Сейчас, помимо обвинений в терроризме, исполнителям также вменяются участие в террористической организации, обучение террористической деятельности и незаконный оборот оружия.

Фото: mosreg. ru/Пресс-служба Губернатора Московской области (Creative Commons Attribution 4.0 International license)