Как сообщили в Минобороны ВС РФ, украинские войска потеряли за минувшие сутки до 120 человек в ходе работы группировки ВС РФ "Восток"
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.
Армия России освободила посёлок Урожайное в ДНР. Улучшив своё положение по переднему краю. Урожайное было захвачено украиснкой армией в ходе летнего контрнаступления 2023 года.
Фото: commons.wikimedia.orgМинистерство обороны Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
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