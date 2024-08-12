В сентябре 2024 года в Москве откроется новый кампус МГТУ имени Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко осмотрели новые корпуса научно-исследовательского кластера, включающие Центральный кластер, "Квантум парк" и комплекс общежитий.

Строительство кампуса велось по поручению президента России и стало результатом совместной работы правительства Москвы и правительства России. В рамках проекта было построено и реконструировано 14 зданий общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Новые корпуса оснащены современными лабораториями, аудиториями и всем необходимым для комфортного обучения и проживания студентов.

Открытие нового кампуса позволит МГТУ имени Баумана удовлетворить растущий спрос на высококвалифицированных специалистов в области промышленности и технологий. В этом году университет получил более 105 тысяч заявок от абитуриентов, из которых 81 тысяча - на бюджетные места.

Основные моменты:

Открытие нового кампуса МГТУ имени Баумана запланировано на сентябрь 2024 года.

В кампусе будут расположены Центральный кластер, "Квантум парк" и комплекс общежитий.

Общая площадь новых корпусов составляет 170 тысяч квадратных метров.

Проект реализован при поддержке правительства Москвы и правительства России.

Новый кампус МГТУ имени Баумана станет важным центром развития науки и образования в России и будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров для отечественной промышленности.

Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161012181207/http://www.panoramio.com/photo/14409360, Сергей Ашмарин, ( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. )