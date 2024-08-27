Forbes: ВСУ формируют новые бригады с расчетом на продолжение конфликта в 2025 году

По данным издания Forbes, Киев формирует новые механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расчетом на продолжение конфликта в 2025 году. Каждая бригада будет насчитывать около 2 тысяч человек. Информация об этом была получена из портала Militaryland, который специализируется на сборе данных о подразделениях ВСУ и их действиях.

Militaryland опубликовал фотографии курсантов новой 160-й механизированной бригады. Все новые бригады получат номера в том же десятке - 161, 162 и так далее. Обучение новобранцев будет проходить в зарубежных странах. Например, военнослужащие 160-й бригады проходят обучение в Польше. На службу приглашаются преимущественно украинцы, проживающие в странах, где проходит подготовка. Ожидается, что бригады будут оснащены современной западной техникой, предоставленной союзниками Киева.

По информации Forbes, в состав новых бригад могут входить 10 тысяч и более мобилизованных граждан. Для формирования десяти бригад необходимо около 20 тысяч человек. Согласно данным Associated Press, по состоянию на конец 2023 года около 768 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет проживали в странах Европейского союза.

С осени 2023 года украинская армия укомплектовала десять новых бригад: четыре механизированные, пять пехотных и одну егерскую. С момента завершения этого расширения прошло около трех месяцев, после чего началось формирование новых бригад.

В Украине с начала боевых действий 24 февраля 2022 года введены военное положение и всеобщая мобилизация. В середине апреля 2024 года узурпатор Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации.

Военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата) в течение 60 дней. Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафов до лишения права управлять автомобилем через суд.

Также всем украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пригодности к службе и права на отсрочку обязательно носить с собой военный билет. Без этого документа военнообязанные не могут получить паспорт за рубежом.

Главком ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что без мобилизации Украина не сможет укомплектовать новые бригады и резервы. Москва осуждает поставки вооружений Киеву странами Запада и считает, что те готовы воевать с Россией до "последнего украинца".

Фото: Wikimedia Commons/ Президент Украины посетил штаб Сил обороны в Купянске, Харьковская область. , President Of Ukraine , ( Creative Commons посвящается CC0 1.0 )