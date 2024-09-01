Москва и Хельсинки должны работать вместе и поддерживать взаимные отношения, такое мнение выразила новый посол Финляндии в России Марья Лиивала в интервью изданию Iltalehti.
Она отметила, что возникают различные вопросы, требующие решения, и поэтому в финском посольстве в России присутствуют представители пограничной службы, таможни и Центральной криминальной полиции. Это обусловлено наличием различных потребностей, требующих практического сотрудничества. По ее словам, главной задачей в текущих условиях является поддержание дипломатических отношений между двумя странами, несмотря на отсутствие политических контактов между Россией и Финляндией.
Лиивала также добавила, что она готова к диалогу с Министерством иностранных дел России и уверена в том, что такие обсуждения состоятся.
Марья Лиивала начинает исполнять обязанности посла Финляндии в России с первого сентября.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал, что страна ведет переговоры с несколькими государствами НАТО о возможном размещении войск на своей территории. Он отметил, что войска из стран НАТО могут находиться в Финляндии на длительный срок, но при этом не на постоянной основе. Хяккянен пояснил, что речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка остается напряженной. Он не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры, однако упомянул, что в них участвуют не только государства Северной Европы, но и другие страны. По его словам, обсуждения продолжатся осенью и зимой.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что политика президента Финляндии Александера Стубба в отношении России негативно сказывается на уровне жизни в стране.
Фото: commons.wikimedia.orgFinnishGovernment( Creative Commons Attribution 2.0 Generic )
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