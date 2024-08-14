Новгородский музей запускает работу на Троицком раскопе перед строительством Центра имени Валентина Янина

Новгородский музей-заповедник приглашает всех желающих принять участие в раскопках на Троицком раскопе до конца сезона 2024 года.

Генеральный директор музея Сергей Брюн объявил об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, подводя итоги археологического сезона.

Троицкий раскоп, расположенный в историческом центре Новгорода, имеет богатую историю. С 1973 года здесь работала Новгородская археологическая экспедиция под руководством академика Валентина Янина. В этом году на территории раскопа планируется начать строительство Центра имени Валентина Янина.

В настоящее время на раскопе трудятся студенты из пяти российских университетов, волонтеры из разных городов России и школьники из Москвы и Санкт-Петербурга.

Уже сделано большое количество работы:

Более 5000 артефактов, отражающих все стороны жизни средневековых новгородцев.

34 берестяных грамоты, в том числе три азбуки, свидетельствующие о том, что в XII веке в Новгороде активно обучали грамоте.

Письма жителя Новгорода по имени Жирослав, о котором уже известно из предыдущих находок."Одной из первых грамот, которая была найдена в этом сезоне, было письмо от человека по имени Жирослав. А в ходе работ 1980-2000-х годов мы уже имели два письма, написанные им, вернее, в одном из писем этот человек упоминался, во втором случае он являлся автором письма. И в слоях того же самого конца XII века мы находим еще один документ, связанный с этим человеком. С Жирославом мы встретились еще один раз, найдя письмо, адресованное от Жирослава к отцу и матери", - добавила ученая Ольга Тарабардина.

30 августа в 18:00 в Новгороде состоится выставка находок 2024 года. Все желающие смогут увидеть результаты работы археологов и узнать о жизни средневекового Новгорода.

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