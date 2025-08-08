Российские учёные нашли способ исправить прикус и спасти суставы одновременно

Учёные Новгородского государственного университета предложили уникальный подход к лечению дистального прикуса, который не только исправляет смыкание зубов, но и одновременно восстанавливает работу височно-нижнечелюстного сустава и мышц, отвечающих за движение нижней челюсти.

Как работает технология

Метод сочетает ортодонтическую каппу и аппарат Гербста — несъёмный корректор дистального прикуса, который особенно часто встречается у людей 20-40 лет.

При этом типе патологии пациент во время жевания выдвигает нижнюю челюсть вперёд, что увеличивает нагрузку на сустав. Со временем это приводит к разрушению височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и нарушению функций жевательных мышц.

Преимущества метода

Одновременная коррекция прикуса и восстановление функций сустава.

Снижение нагрузки на ВНЧС.

Профилактика дальнейшего разрушения суставных структур.

По данным исследования, проведённого в университете, методика показала высокую эффективность, что делает её перспективной для широкого применения в стоматологической практике.