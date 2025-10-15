Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полив сада
Полив сада
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:36

Смоленская область уходит в зиму: что поливать, а что лучше оставить в покое

Агрономы пояснили, что в ноябре в Смоленской области полив грядок не требуется

Ноябрь в Смоленской области — про "переход на зиму". Днём чаще около нуля-+2 °C, ночами легко уходит в "минус". Осадков немного меньше, чем в середине осени, но серых, сыроватых дней много; в конце месяца часто появляются устойчивые заморозки и эпизоды снегопада. В среднем за ноябрь в Смоленске выпадает порядка 50-60 мм осадков, а "дождливый" период года тянется примерно до начала декабря. Это важно: почва уже остывает, испарение маленькое, но влаги с неба обычно ещё хватает.

Отсюда главный принцип для грядок открытого грунта: в ноябре в Смоленской области обычно не поливают овощные грядки, если не стоит аномально сухая погода и почва под мульчей явно пересохла. Проверьте просто: отступите от растения, раскопайте ладонью 8-10 см — комок земли должен лепиться и держать форму. При нормальной позднеосенней погоде влагу удерживает низкая температура и частые морось/снег, а лишний полив лишь "забьёт" поры и усилит выпревание корней. Данные по климату и ноябрьским осадкам подтверждают, что месяц у нас пасмурный и сыроватый, а к декабрю дождливый сезон сменяется сухим зимним периодом.

Когда полив уместен

  1. Влагозарядковый полив сада (плодовые/ягодные, не грядки с однолетними культурами). Это разовая "подзимняя заправка" влагой, чтобы дерево ушло в морозы не обезвоженным. Делают после листопада и до устойчивых заморозков, особенно если осень выдалась сухой. По нормам: по приствольному кругу проливают большим объёмом (несколько приёмов), чтобы смочить почву на глубину корней. Такие рекомендации дают профильные агрономические материалы: оптимально — конец октября-начало ноября по погоде; цель — накопить влагу в корнеобитаемом горизонте.
  2. Озимый чеснок. После посадки в Смоленской области его поливают только при сухой погоде и сухой почве, затем мульчируют (листья, солома). Если в прогнозе дожди — можно не поливать: переувлажнение в холодной земле вреднее недостатка. Это стандартная агропрактика для озимых культур.
  3. Теплица без отопления. В неотапливаемых теплицах к ноябрю поливы сводят к минимуму: холодная почва и слабое солнце — высокие риски грибков. Ориентируются на фактическую влажность грунта, поддерживая умеренную влажность и проветривание. Профильные источники подчёркивают: главное — баланс влажности, а не "по графику".

Когда полив противопоказан

При устойчивых "минусах" и промёрзшем верхнем слое: вода не уйдёт в глубину, образует ледяную корку и повредит корни.
На тяжёлых, переувлажнённых почвах после затяжных дождей/мокрого снега: риск выпревания и недостатка кислорода.
По лиственным грядкам и сидератам: здесь лучше мульчировать и оставить влагу, которую принесут осадки и таяние снега — ноябрь у нас ещё с регулярными дождями/мокрым снегом.

Короткий чек-лист для Смоленской области

  • Смотрите на прогноз и штык лопаты, а не на календарь. Если несколько сухих, ветреных дней подряд и почва на 10 см рассыпается в пыль — разовый умеренный полив по бороздам до +2 °C ещё допустим. Иначе — "сухая пауза". Климат в ноябре обычно обеспечивает базовую влагообеспеченность.
  • Сад (деревья/кустарники): влагозарядковый полив после листопада, до устойчивых морозов, с нормой под корень, затем мульча.
  • Озимый чеснок: полить один раз после посадки только при сухой земле, затем замульчировать; при дождливом ноябре — без полива.
  • Теплица: поливы минимальные, контроль влажности и проветривание, чтобы не спровоцировать болезни.

Почему так

В холодной почве корни работают в "эконом-режиме": транспирация и потребность во влаге низкие. Ноябрьские осадки (дождь/мокрый снег) и слабое испарение в Смоленской области обычно закрывают спрос на воду, а избыток влаги снижает аэрацию, что зимой повышает риск выпревания. Поэтому по грядкам "про полив забыли", а влагозарядковый полив — это история именно для многолетников, и строго по погодному окну — после листопада и до промерзания.

Итог для жителей Смоленской области: в ноябре полив большинства грядок не нужен. Исключения — сухая погода после посадки озимого чеснока и точечные работы в теплице. Из "больших дел" — следим за садами: при сухой осени делаем влагозарядку деревьев и кустарников до устойчивых морозов, чтобы встретить зиму "вооружёнными" влагой, а не лейкой.

