Анджелина Джоли и Акала: новая пара на Венецианском кинофестивале

Анджелина Джоли вызвала волну слухов о романе с британским рэпером и политическим активистом Акалой, появившись с ним на Венецианском кинофестивале. Пара была замечена, выходящей из отеля в Венеции, что усилило слухи о их отношениях.
По данным СМИ, Джоли уже более года встречается с этим мужчиной. Впервые Акала сопровождал актрису и ее детей на литературном фестивале в Калабаше на Ямайке в мае прошлого года, где, по словам инсайдера, он проявлял особую заботу о семье Джоли. Через полгода их вновь застали вместе за ужином в Милане, сообщает Daily Mail. По словам источника, Джоли особенно привлекло в Акале его внимание к ее детям.
Инсайдер отметил, что для актрисы важно, как человек взаимодействует с ее детьми, и именно это, наряду с физическим влечением, стало одной из причин ее интереса к Акале. Кроме того, их связывают общие интересы, такие как активная жизненная позиция, страсть к путешествиям и изучение разных культур.
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