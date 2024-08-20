После развода: Валерия Чекалина и Артем налаживают личную жизнь

Валерия и Артем Чекалины пытаются устроить свою жизнь после развода, завершившего 11-летний брак. Артем уже представил новую избранницу — 24-летнюю Надежду Сенатскую. Валерию, судя по всему, также не обошли стороной романтические изменения. Ее заподозрили в отношениях с рэпером Натаном, с которым она участвует в съемках шоу "Звезды в джунглях" в Колумбии.

Подозрения усилились после появления видео, на котором Лерчек запрыгивает на Натана, вызывая у поклонников сомнения в их исключительно дружеских отношениях. Близкие к Чекалиной источники подтверждают, что их сближение на съемках переросло в нечто большее, чем просто флирт.

Однако есть один нюанс — Натан женат на дизайнере Анастасии Шевцовой, с которой воспитывает двоих детей, и ранее признавался в изменах. Несмотря на все слухи, многие считают, что роман между Лерчек и Натаном может быть лишь пиар-ходом для привлечения внимания к новому шоу.

Валерия никак не комментирует эти слухи, но уже отреагировала на публичное появление бывшего мужа с новой избранницей, пожелав ему счастья и поблагодарив за годы совместной жизни.