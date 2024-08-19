Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • Опубликована сегодня в 13:29

Анастасия Волочкова намекнула на новый роман: кто её загадочный спутник

Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец

Анастасия Волочкова продолжает поиски своего идеального спутника жизни, не теряя надежды на личное счастье. Недавно она делилась информацией о том, что не одинока, но её отношения с мужчинами сводятся лишь к физическим аспектам. Однако, похоже, что теперь она снова нашла свою любовь.

В подтверждение этого балерина опубликовала фотографию с таинственным мужчиной, подписав её словами о счастье и надёжном плече рядом. Поклонники не смогли определить личность незнакомца, так как на фото виден только фрагмент его бороды и тёмной одежды. Судя по всему, пара сидела в роскошном автомобиле с белыми кожаными сиденьями.

В прошлом у Волочковой было много романтических отношений с известными мужчинами, среди которых были и внук балерины Инны Зубковской Николай, и директор британского театра Энтони Керман, и российский олигарх Сулейман Керимов. Её брак с музыкантом и бизнесменом Игорем Вдовиным, хотя и не был официальным, привёл к рождению дочери Ариадны. На данный момент Вдовин женат снова, а Волочкова всё ещё находится в поиске новой любви.

Мир

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект - строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.

Читать полностью
Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Турист из Украины нацарапал на стенах римского Колизея своё имя — "Дима". За это ему грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч евро. Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что в историческом центре города нет места для вандализма.

Читать полностью

Общество

Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей

Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей

Государство закупило для Льва Лещенко дорогостоящий препарат "Виндамэкс" за 1,8 миллиона рублей. 82-летний артист борется с редким заболеванием, которое возникает из-за нарушения обмена веществ — транстиретиновым амилоидозом.

Читать полностью
Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре

Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре

Адвокат Михаила Ефремова, Юрий Падалко, в интервью газете "Известия" от 19 августа опроверг слухи о возможном условно-досрочном освобождении актера в декабре, которые недавно появились в прессе.

Читать полностью

Новости