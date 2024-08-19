Анастасия Волочкова намекнула на новый роман: кто её загадочный спутник

Анастасия Волочкова продолжает поиски своего идеального спутника жизни, не теряя надежды на личное счастье. Недавно она делилась информацией о том, что не одинока, но её отношения с мужчинами сводятся лишь к физическим аспектам. Однако, похоже, что теперь она снова нашла свою любовь.

В подтверждение этого балерина опубликовала фотографию с таинственным мужчиной, подписав её словами о счастье и надёжном плече рядом. Поклонники не смогли определить личность незнакомца, так как на фото виден только фрагмент его бороды и тёмной одежды. Судя по всему, пара сидела в роскошном автомобиле с белыми кожаными сиденьями.

В прошлом у Волочковой было много романтических отношений с известными мужчинами, среди которых были и внук балерины Инны Зубковской Николай, и директор британского театра Энтони Керман, и российский олигарх Сулейман Керимов. Её брак с музыкантом и бизнесменом Игорем Вдовиным, хотя и не был официальным, привёл к рождению дочери Ариадны. На данный момент Вдовин женат снова, а Волочкова всё ещё находится в поиске новой любви.