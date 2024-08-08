Российские ученые из Казанского государственного аграрного университета нашли способ повысить урожайность пшеницы

Способ повысить урожайность пшеницы на четверть нашли российские ученые из Казанского государственного аграрного университета. Двухэтапный подход к обработке семенных посевов яровой пшеницы - новая технология, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.

Данная технология с двухэтапной обработкой позволяет подсушить растения и защитить их от болезней. Ученые рекомендуют обрабатывать пшеницу с использованием биопрепарата "Псевдобактерин-2" дважды: в момент формирования колоса и за две недели до начала сбора урожая. На втором этапе данный препарат совмещается с средством, содержащим глифосат, что способствует ускорению созревания семян и упрощает их уборку. "Полевые испытания проводились на опытных участках Казанского ГАУ в хозяйстве ООО "Агрофирма "Игенче" Арского района Республики Татарстан, где исследовался сорт яровой пшеницы Йолдыз. ... Результаты показали заметное улучшение качества семян и увеличение урожайности. При использовании предложенной технологии удалось полностью устранить заражение семян опасной болезнью "черный зародыш", в то время как в контрольной группе без обработки уровень зараженности составлял 24,3%", - добавили в университете.

Как отметил Радик Сафин, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ и руководитель исследования, предложенная технология направлена на решение ряда проблем в семеноводстве яровой пшеницы, прежде всего, с целью повышения качества семян. "Наш метод эффективно защищает растения от болезней, которые могут быть переданы через семена. Это особенно актуально, поскольку ущерб от инфекционных заболеваний может оказать значительное влияние не только на текущий сезон, но и на будущие годы. Кроме того, сочетание биопрепарата и десикации позволяет достигать этих результатов без чрезмерного применения химических средств защиты растений, что делает технологию более экологически чистой и экономически выгодной", - добавил он. Также отмечается, что данная технология не требует приобретения дорогостоящих препаратов и может быть реализована с использованием имеющейся в хозяйствах техники.

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