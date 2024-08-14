Новый проект от Maschinen-Mensch: анонсирован многопользовательский экшен-платформер Mother Machine на базе Unreal Engine 5

Студия независимых разработчиков Maschinen-Mensch, известная своими успешными играми Curious Expedition и Curious Expedition 2, анонсировала новый проект под названием Mother Machine. Эта игра представляет собой многопользовательский экшен-платформер в жанре roguelike с элементами RPG, который обещает стать захватывающим опытом.

В Mother Machine пользователи управляют "гремлинами хаоса", которые сражаются и исследуют пещеры заброшенной космической колонии. Игра, созданная на базе Unreal Engine 5, отличается яркой графикой, странными существами и дефектным роботом-матерью, который постоянно возрождает персонажей после их гибели.

Игровой процесс ориентирован на кооперативное взаимодействие для одного-четырех геймеров. В игре присутствует механика мутаций, позволяющая пользователям улучшать своих персонажей, добавляя им новые способности и изменяя сложность игры в зависимости от стиля прохождения.

Mother Machine поддерживает возможность быстрого присоединения к игре, что создает дополнительные элементы хаоса и соревнования между геймерами. Разработчики стремятся сделать игру максимально многопользовательской и интересной, создавая незабываемые моменты и прогресс для каждого участника.

Генеральный директор Maschinen-Mensch, Риад Джмелли, отметил, что разработка игр с инновационным процедурным геймплеем является ключевой составляющей философии студии. Он подчеркнул, что команда, расширившаяся до более чем 20 человек, с нетерпением ждет возможности поделиться новым проектом с игровым сообществом.

Фото: commons.wikimedia.org/ Luis Alvaz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)