Новая камера с человеческим зрением сделает роботов умнее и опаснее

Исследователи из Университета Мэриленда разработали инновационную камеру AMI-EV, которая имитирует микросаккады человеческого глаза для улучшения качества изображения в динамичных условиях.
Это изобретение призвано помочь роботам и другим устройствам, таким как смартфоны и системы автономного вождения, получать четкие изображения даже при сильном движении, сообщает Science Robotics.
Микросаккады — это небольшие непроизвольные движения глаз, которые помогают человеку сохранять фокус на объекте. Ученые воспроизвели этот эффект в камере, установив вращающуюся призму, которая стабилизирует изображение, имитируя естественные движения человеческого глаза. Программное обеспечение компенсирует движение призмы, обеспечивая четкость и точность визуальной информации.
AMI-EV может захватывать изображения с частотой в десятки тысяч кадров в секунду, что значительно превышает возможности обычных камер. Это делает систему полезной в различных сферах — от улучшения дополненной реальности до более точного контроля безопасности и усовершенствования методов астрономической съемки.
Исследователи считают, что эта технология может существенно повлиять на многие отрасли, требующие точного захвата изображений и обнаружения форм. AMI-EV предлагает низкое энергопотребление и превосходную производительность в экстремальных условиях освещения, что делает её особенно привлекательной для приложений виртуальной реальности и умных носимых устройств.
Фото: flickr.com/WiLPrZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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