Новая жизнь в тюрьме: второе пожизненное для душителя Миргорода

Мосгорсуд оставил в силе приговор серийному убийце Владимиру Миргороду. Об этом сообщает ТАСС. Московский городской суд признал законным решение о втором пожизненном заключении для Владимира Миргорода, который известен как Душитель. Суд отклонил апелляционные жалобы на приговор Головинского районного суда, оставив наказание без изменений.

Второй приговор маньяку

Головинский районный суд Москвы в июне приговорил Владимира Миргорода ко второму пожизненному лишению свободы. Маньяк признан виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины, а также в покушении на убийство женщины, которое сопровождалось изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Преступления были совершены с 2000 по 2004 год, когда Миргород выбирал свои жертвы в безлюдных местах Москвы.

По данным следствия, преступник обычно заманивал женщин предложением подвезти или выпить вместе, после чего совершал насилие, а затем душил их. В одном случае, в сентябре 2003 года, он жестоко избил мужчину, что также стало основанием для дополнительного обвинения.

Убийца, который уже был осужден

Владимир Миргород был осужден на пожизненный срок еще в 2012 году, когда ему предъявили обвинения в 16 убийствах, совершенных в 2002–2004 годах. Эти преступления касались как женщин, так и несовершеннолетнего.

Следователи смогли выйти на маньяка после того, как сравнили отпечатки пальцев, которые были сняты с Миргорода в 2010 году после его выхода из тюрьмы, с отпечатками, найденными на местах преступлений. На допросах убийца не отрицал свою причастность к совершению убийств, однако заявлял, что совершал другие преступления, не относящиеся к делу.