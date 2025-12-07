Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молоток судьи
Молоток судьи
© flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:49

Новая волна обсуждений: кто на самом деле должен платить за мошенничество при сделках с недвижимостью

Верховный суд рассмотрит жалобу по делу Ларисы Долиной о праве на жильё — Владислав Ватаманюк

Неожиданный поворот в "деле Долиной" вновь привлёк внимание к правам добросовестных покупателей недвижимости. Вопрос о том, могут ли они лишиться жилья из-за действий мошенников, снова оказался в центре обсуждения, о чём сообщает ТАСС.

Ход разбирательства

Верховный суд РФ назначил рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску певицы Ларисы Долиной к покупательнице её квартиры Полине Лурье на 16 декабря. Юрист Владислав Ватаманюк отмечает, что высшая инстанция, вероятно, отменит предыдущие судебные акты. Он указывает, что в последнее время аналогичные ситуации затронули многих собственников жилья, которые действовали добросовестно, но столкнулись с последствиями мошеннических схем.

Эксперт поясняет, что при отсутствии признаков недобросовестности со стороны покупателя имущество не может быть у него истребовано. По его словам, такая позиция соответствует принципам устойчивости гражданского оборота и защищает участников сделок, не имеющих отношения к противоправным действиям третьих лиц.

Аргументы эксперта

Юрист подчёркивает, что основания для признания сделки недействительной отсутствуют, если её стороны действовали корректно и не нарушали требований закона. Он обращает внимание на то, что последующее использование продавцом полученных средств — включая их перевод мошенникам — не может служить причиной для отмены сделки.

"Верховный суд Российской Федерации, очевидно, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции", — заявил старший преподаватель МГЮА Владислав Ватаманюк.

Он добавил, что добросовестный покупатель не несёт ответственности за действия продавца после совершения сделки, а значит, договор должен сохранять юридическую силу.

Общественный резонанс

История получила широкое обсуждение, поскольку Полина Лурье оказалась без квартиры и без денег, продолжая выплачивать ипотеку. Суд признал недействительной сделку купли-продажи, заключённую под влиянием мошенников, и жильё было возвращено Ларисе Долиной. Певица заявила о намерении компенсировать Лурье 112 млн рублей, назвав это единственным справедливым решением.

Ситуация стала примером конфликта между защитой прав потерпевших от обмана и необходимостью обеспечивать стабильность имущественных отношений, что делает позицию Верховного суда особенно значимой для рынка недвижимости.

