Образовательный прорыв Кубани: в Краснодаре открылась одна из крупнейших школ ЮФО

В День знаний Краснодар пополнился пятью новыми образовательными учреждениями, среди которых особое место занимает школа на улице Штурвальной — одно из крупнейших учебных заведений Южного федерального округа. Торжественная церемония открытия состоялась с участием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы городской администрации Евгения Наумова.

Уникальное образовательное пространство рассчитано на 1875 учащихся и реализует концепцию школы полного дня. Инфраструктура включает две современные библиотеки с просторными читальными залами, музейный комплекс, издательский центр, специализированные кабинеты для 3D-моделирования и робототехники, а также шесть многофункциональных спортивных залов.

На прилегающей территории обустроены спортивные и игровые площадки, футбольное поле с профессиональными беговыми дорожками. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что за последнее десятилетие в регионе построено 105 новых школ, что позволяет создавать условия для раскрытия талантов молодежи. Губернатор отметил, что в новом учебном году за парты в крае сели 780 тысяч учеников, включая 68 тысяч первоклассников.

Евгений Наумов вручил директору учреждения Олесе Самохваловой традиционный символический колокольчик с памятной гравировкой, который стал доброй традицией при открытии новых образовательных учреждений города. Мэр отметил, что подобные проекты реализуются благодаря поддержке федеральных и региональных властей.

После официальной церемонии руководство региона и города ознакомилось с современным оборудованием учебных классов, оценило возможности столовой, актового и спортивного залов. Общее количество учащихся в краснодарских школах в новом учебном году превысило 206 тысяч человек, что подтверждает статус кубанской столицы как одного из наиболее динамично развивающихся образовательных центров Юга России.