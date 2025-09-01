Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дети в школе
дети в школе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:00

Образовательный прорыв Кубани: в Краснодаре открылась одна из крупнейших школ ЮФО

Новая школа на 1875 мест открылась в Краснодаре при участии губернатора и мэра

В День знаний Краснодар пополнился пятью новыми образовательными учреждениями, среди которых особое место занимает школа на улице Штурвальной — одно из крупнейших учебных заведений Южного федерального округа. Торжественная церемония открытия состоялась с участием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы городской администрации Евгения Наумова.

Уникальное образовательное пространство рассчитано на 1875 учащихся и реализует концепцию школы полного дня. Инфраструктура включает две современные библиотеки с просторными читальными залами, музейный комплекс, издательский центр, специализированные кабинеты для 3D-моделирования и робототехники, а также шесть многофункциональных спортивных залов.

На прилегающей территории обустроены спортивные и игровые площадки, футбольное поле с профессиональными беговыми дорожками. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что за последнее десятилетие в регионе построено 105 новых школ, что позволяет создавать условия для раскрытия талантов молодежи. Губернатор отметил, что в новом учебном году за парты в крае сели 780 тысяч учеников, включая 68 тысяч первоклассников.

Евгений Наумов вручил директору учреждения Олесе Самохваловой традиционный символический колокольчик с памятной гравировкой, который стал доброй традицией при открытии новых образовательных учреждений города. Мэр отметил, что подобные проекты реализуются благодаря поддержке федеральных и региональных властей.

После официальной церемонии руководство региона и города ознакомилось с современным оборудованием учебных классов, оценило возможности столовой, актового и спортивного залов. Общее количество учащихся в краснодарских школах в новом учебном году превысило 206 тысяч человек, что подтверждает статус кубанской столицы как одного из наиболее динамично развивающихся образовательных центров Юга России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Беспилотник США RQ-4B Global Hawk проводит разведку в районе Севастополя вчера в 23:22

Американский разведывательный дрон активизировался у берегов Крыма

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk осуществляет полеты над акваторией Черного моря вблизи Севастополя. Согласно данным систем отслеживания полетов, беспилотник вылетел с авиабазы в Сицилии 31 августа и в настоящее время продолжает выполнение задания в данном районе.

Читать полностью » Эксперты по туризму: осенью снижаются цены на отдых и уменьшаются туристические потоки 30.09.2025 в 23:07

Эксперты по туризму: осенью снижаются цены на отдых и уменьшаются туристические потоки

Осень открывает новые возможности для путешественников: меньше туристов, ниже цены и больше направлений, где отдых превращается в настоящее открытие.

Читать полностью » С 1 сентября обучение в сфере культуры в Крыму начнут более 1,6 тысячи студентов вчера в 20:59

Туризм и актёрское мастерство в одном списке: крымские вузы удивили конкурсами

В Крыму заметно вырос интерес к творческим профессиям: конкурс на многие специальности достигает почти девяти человек на место.

Читать полностью » КТК: Нефтяного загрязнения на черноморском побережье от Новороссийска до Анапы не обнаружено 30.08.2025 в 23:45

Экологическая вселенная: как ликвидировали последствия нефтеразлива под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об отсутствии нефтяного загрязнения на черноморском побережье от села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы. По данным компании, визуальный контроль прибрежной полосы не выявил наличия нефти и нефтесодержащих пленок после инцидента с утечкой в акватории порта Новороссийск.

Читать полностью » Прогноз погоды в Крыму: высокая температура и туман продержатся до конца недели 30.08.2025 в 22:39

Сухо, но не безопасно: что скрывается за безоблачным прогнозом для Крыма

Погода в рекреспублике предсказывает высокие температуры и пожароопасные условия. Узнайте, как это повлияет на ваши планы и безопасность на открытом воздухе.

Читать полностью » Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области 30.08.2025 в 21:12

На грани катастрофы: как огнеборцы спасли поселок под Ростовом от огненной стихии

Крупный пожар, возникший из-за возгорания сухой травы, успешно локализован в поселке Темерницком Ростовской области. По информации регионального главка МЧС, огонь с улицы Спортивной распространился на складскую территорию, создав реальную угрозу для жилых домов.

Читать полностью » Депутат Муртазаева: введение оценки за поведение улучшит дисциплину в школах Крыма и России 30.08.2025 в 20:34

Оценка за поведение в школах: как одна цифра может изменить всё

В республике обсуждают внедрение оценки за поведение в школах, которая будет важным стимулом для учеников и поможет улучшить дисциплину. Как это повлияет на образование?

Читать полностью » В Анапе начали демонтаж защитных барьеров от мазутного загрязнения 30.08.2025 в 19:53

Последний рубеж очистки: в Анапе извлекают тонны полипропиленовых сетей с пляжей

В Анапе приступили к заключительному этапу ликвидации последствий мазутного загрязнения — начались работы по демонтажу полипропиленовых защитных сетей на последних пяти километрах береговой линии. Операция проводится в районе от причала технополиса "Эра" до устья реки Можепсин, где до настоящего времени сохранялся защитный барьер.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Двое заключенных, обвиняемых в подготовке теракта, сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга
Авто и мото

Mercedes прекратит выпуск седана и кроссовера EQE к 2026 году — Autocar
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшее земледельческое поселение на Гёкчеаде 6800 года до н.э.
Спорт и фитнес

Сэмюэл Чан: какие упражнения с лентой эффективнее подъёмов на носки
Красота и здоровье

Юбка в стиле бохо стала главным элементом женского гардероба в 2025 году
Культура и шоу-бизнес

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере
Красота и здоровье

Избыток подсолнечного масла после 50 лет повышает риск воспалений и сердечных болезней
Садоводство

Слой компоста помогает клубнике успешно перезимовать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru