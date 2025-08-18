Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:27

Новая норма ПДД: почему автомобилисты возмущены требованиями уступать дорогу спецсигналам

Штрафы за уступку дороги спецсигналам могут вырасти — мнение автоэксперта о новой норме ПДД

С 26 июля 2025 года вступила в силу новая норма в ПДД, касающаяся уступки дороги автомобилям с спецсигналами и сопровождающим транспортом. Однако, по мнению автоэксперта и председателя "Движения автомобилистов России" Виктора Похмелкина, данное правило вызовет недовольство среди водителей.

Критика новой нормы ПДД

Похмелкин выразил уверенность, что новая норма приведет к возмущению среди автомобилистов.

"Это совершенно точно вызовет негодование. Непонятно, зачем это нужно, ведь раньше водители и так уступали дорогу машинам с цветографическими схемами и сопровождающим транспортом", — сказал он в интервью Ленте. ру.

Эксперт подчеркнул, что изменения в ПДД создадут дополнительные сложности для водителей, а также приведут к увеличению числа штрафов за неисполнение новых требований. Он считает, что эта мера усилит социальное напряжение и не окажет существенного влияния на безопасность на дорогах.

Штрафы за нарушения

Согласно новой норме, автомобилисты обязаны уступать дорогу автомобилям с включенными спецсигналами и сопровождающим транспортом. Несмотря на критику, штрафы за нарушение этой нормы пока остаются прежними — до 7,5 тысячи рублей, однако в будущем они могут быть увеличены.

Заключение

Новая норма ПДД о спецсигналах вызывает критику со стороны автоэкспертов, которые считают, что она создаст дополнительные проблемы для водителей. На фоне этого многие автомобилисты могут ожидать увеличения числа штрафов и осложнений в восприятии правил дорожного движения.

