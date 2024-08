Белый дом: новая ядерная стратегия, одобренная Байденом, не направлена на конкретные страны

Представители Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировали недавние сообщения об обновлении руководства по ядерному размещению США.

Они подчеркнули, что новая стратегия не является реакцией на действия какой-либо конкретной страны или организации.

Официальные лица отметили, что пересмотр ядерной политики проводится регулярно в рамках усилий по снижению ядерных рисков и поддержанию стабильного сдерживания. Это обычная практика, которой следовали и предыдущие администрации.

В Белом доме признали, что развитие ядерных арсеналов России, Китая и Северной Кореи вызывает озабоченность. Однако они подчеркнули, что обновление подходов США происходит с учетом общих изменений в геополитической обстановке, а не в ответ на действия конкретных стран.

Администрация Джо Байдена подтвердила свою приверженность снижению глобальной значимости ядерного оружия и продвижению к миру без него. Новое руководство направлено на минимизацию количества ядерного оружия, необходимого для достижения целей США.

Представители Белого дома также отметили, что обновленное руководство влияет на разработку вариантов использования ядерного оружия, которые могут быть представлены президенту в чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США и их союзников.

Комментарии Белого дома последовали за публикацией в New York Times, сообщившей о засекреченной ядерной стратегии, одобренной президентом Байденом в марте. Согласно этой информации, новая стратегия впервые включает план по сдерживанию Китая и подготовку к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)