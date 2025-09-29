За пределами Млечного Пути нашли космический гигант: его размеры поражают воображение
Астрономы впервые зафиксировали сверхостаток новой (NSR) в Большом Магеллановом Облаке. Открытие связано с системой повторной новой LMCN 1971-08a и стало лишь пятым известным случаем такого явления во Вселенной. Подробности исследования представлены на сервере препринтов arXiv.
Что такое сверхостатки новых
В отличие от обычных оболочек новых, формирующихся после одиночного взрыва, сверхостатки новых имеют колоссальные размеры. Они возникают при повторных извержениях, когда вещество выметается наружу снова и снова, образуя плотную внешнюю оболочку. Несмотря на то что теоретически такие структуры должны окружать все новые, до сих пор было найдено лишь четыре NSR — три в нашей Галактике и теперь один в БМО.
Уникальность открытия
Команда под руководством астронома Михаэля В. Хили-Калеша из Университета Фридриха-Александра (Германия) сообщила о пятом случае NSR. Анализируя данные наблюдений, в том числе радиотелескопа MeerKAT, учёные выявили огромную сферическую структуру, совпадающую с местоположением LMCN 1971-08a.
"Здесь мы представляем открытие первого NSR в Большом Магеллановом Облаке и всего лишь второго внегалактического примера", — отметили исследователи.
Характеристики системы
LMCN 1971-08a — одна из четырёх известных повторных новых в БМО. Вспышки происходят примерно раз в 38 лет, последняя была зафиксирована в 2009 году. Система включает белый карлик массой 1,1-1,3 солнечной массы и субгиганта-компаньона. Орбитальный период оценивается в 1,2 суток.
Обнаруженная оболочка имеет почти идеальную округлую форму. Наибольшая яркость видна на северо-востоке и юго-западе, а внешняя граница фиксируется на северо-западе.
Самый крупный из найденных NSR
Диаметр новой структуры составляет около 650 световых лет, что делает её крупнейшей среди всех известных сверхостатков новых. Внутренняя граница находится на расстоянии 284 световых лет, а внешняя — на 329 световых лет от LMCN 1971-08a.
Учёные подсчитали, что масса оболочки равна примерно 4130 солнечным массам, скорость её расширения — около 20 км/с. Возраст NSR оценивается в 2,4 миллиона лет.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что NSR редки сами по себе.
-
Последствие: недооценка эволюции повторных новых.
-
Альтернатива: искать их чаще с помощью радионаблюдений и глубоких обзоров неба.
А что если…
А что если период повторяемости LMCN 1971-08a короче, чем предполагалось? Тогда новая вспышка может произойти задолго до 2047 года. Это делает систему особенно интересной для будущих наблюдений.
Сравнение известных NSR
|Место обнаружения
|Количество объектов
|Особенности
|Млечный Путь
|3
|Первые известные NSR
|БМО
|1 (LMCN 1971-08a)
|Самый крупный, диаметр 650 св. лет
|Итого
|4 + новое открытие
|Расширяет список внегалактических примеров
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает теорию образования NSR
|Требуются дальнейшие наблюдения для точной модели
|Первый объект за пределами Млечного Пути
|Трудность наблюдений из-за слабой яркости
|Самый крупный известный NSR
|Неизвестна точная частота вспышек
FAQ
Что такое повторная новая?
Это система, где белый карлик периодически вспыхивает, аккрецируя вещество от звезды-компаньона.
Почему оболочка LMCN 1971-08a такая большая?
Она формировалась миллионы лет при множественных извержениях, выметая вещество всё дальше.
Когда ждать следующую вспышку?
По расчётам — около 2047 года, но новый анализ предполагает более короткий цикл.
Мифы и правда
-
Миф: NSR формируются редко.
-
Правда: они должны образовываться у всех повторных новых, но увидеть их сложно.
-
Миф: все вспышки новых одинаковы.
-
Правда: скорость и яркость зависят от массы белого карлика и звезды-компаньона.
-
Миф: оболочки всегда симметричны.
-
Правда: их форма зависит от условий среды и динамики системы.
3 интересных факта
-
LMCN 1971-08a вспыхивает примерно раз в 38 лет.
-
Найденный NSR — крупнейший в истории, диаметр в 650 световых лет сравним с размерами целых туманностей.
-
Оболочка сохраняет следы событий, происходивших 2,4 миллиона лет назад.
Исторический контекст
1971 год — первая зафиксированная вспышка LMCN 1971-08a.
2009 год — последняя вспышка системы.
2018-2023 годы — активные поиски NSR за пределами Млечного Пути.
2024 год — открытие первого NSR в БМО.
