За пределами Млечного Пути нашли космический гигант: его размеры поражают воображение

Астрономы впервые зафиксировали сверхостаток новой (NSR) в Большом Магеллановом Облаке. Открытие связано с системой повторной новой LMCN 1971-08a и стало лишь пятым известным случаем такого явления во Вселенной. Подробности исследования представлены на сервере препринтов arXiv.

Что такое сверхостатки новых

В отличие от обычных оболочек новых, формирующихся после одиночного взрыва, сверхостатки новых имеют колоссальные размеры. Они возникают при повторных извержениях, когда вещество выметается наружу снова и снова, образуя плотную внешнюю оболочку. Несмотря на то что теоретически такие структуры должны окружать все новые, до сих пор было найдено лишь четыре NSR — три в нашей Галактике и теперь один в БМО.

Уникальность открытия

Команда под руководством астронома Михаэля В. Хили-Калеша из Университета Фридриха-Александра (Германия) сообщила о пятом случае NSR. Анализируя данные наблюдений, в том числе радиотелескопа MeerKAT, учёные выявили огромную сферическую структуру, совпадающую с местоположением LMCN 1971-08a.

"Здесь мы представляем открытие первого NSR в Большом Магеллановом Облаке и всего лишь второго внегалактического примера", — отметили исследователи.

Характеристики системы

LMCN 1971-08a — одна из четырёх известных повторных новых в БМО. Вспышки происходят примерно раз в 38 лет, последняя была зафиксирована в 2009 году. Система включает белый карлик массой 1,1-1,3 солнечной массы и субгиганта-компаньона. Орбитальный период оценивается в 1,2 суток.

Обнаруженная оболочка имеет почти идеальную округлую форму. Наибольшая яркость видна на северо-востоке и юго-западе, а внешняя граница фиксируется на северо-западе.

Самый крупный из найденных NSR

Диаметр новой структуры составляет около 650 световых лет, что делает её крупнейшей среди всех известных сверхостатков новых. Внутренняя граница находится на расстоянии 284 световых лет, а внешняя — на 329 световых лет от LMCN 1971-08a.

Учёные подсчитали, что масса оболочки равна примерно 4130 солнечным массам, скорость её расширения — около 20 км/с. Возраст NSR оценивается в 2,4 миллиона лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что NSR редки сами по себе.

Последствие: недооценка эволюции повторных новых.

Альтернатива: искать их чаще с помощью радионаблюдений и глубоких обзоров неба.

А что если…

А что если период повторяемости LMCN 1971-08a короче, чем предполагалось? Тогда новая вспышка может произойти задолго до 2047 года. Это делает систему особенно интересной для будущих наблюдений.

Сравнение известных NSR

Место обнаружения Количество объектов Особенности Млечный Путь 3 Первые известные NSR БМО 1 (LMCN 1971-08a) Самый крупный, диаметр 650 св. лет Итого 4 + новое открытие Расширяет список внегалактических примеров

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждает теорию образования NSR Требуются дальнейшие наблюдения для точной модели Первый объект за пределами Млечного Пути Трудность наблюдений из-за слабой яркости Самый крупный известный NSR Неизвестна точная частота вспышек

FAQ

Что такое повторная новая?

Это система, где белый карлик периодически вспыхивает, аккрецируя вещество от звезды-компаньона.

Почему оболочка LMCN 1971-08a такая большая?

Она формировалась миллионы лет при множественных извержениях, выметая вещество всё дальше.

Когда ждать следующую вспышку?

По расчётам — около 2047 года, но новый анализ предполагает более короткий цикл.

Мифы и правда

Миф: NSR формируются редко.

Правда: они должны образовываться у всех повторных новых, но увидеть их сложно.

Миф: все вспышки новых одинаковы.

Правда: скорость и яркость зависят от массы белого карлика и звезды-компаньона.

Миф: оболочки всегда симметричны.

Правда: их форма зависит от условий среды и динамики системы.

3 интересных факта

LMCN 1971-08a вспыхивает примерно раз в 38 лет. Найденный NSR — крупнейший в истории, диаметр в 650 световых лет сравним с размерами целых туманностей. Оболочка сохраняет следы событий, происходивших 2,4 миллиона лет назад.

Исторический контекст

1971 год — первая зафиксированная вспышка LMCN 1971-08a.

2009 год — последняя вспышка системы.

2018-2023 годы — активные поиски NSR за пределами Млечного Пути.

2024 год — открытие первого NSR в БМО.