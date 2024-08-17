В Минобороны пообещали жесткий ответ в случае удара по Курской АЭС

Россия незамедлительно отреагирует на любые попытки Украины атаковать Курскую атомную электростанцию, сообщает министерство обороны страны.
В ведомстве отметили, что если киевские власти начнут осуществлять свои злонамеренные планы, направленные на создание техногенной катастрофы с радиоактивным заражением больших территорий в Европе, то будут приняты строгие ответные военные и военно-технические меры. Министерство обороны подчеркнуло, что серьезно относится к информации, поступающей через независимые каналы, о подготовке Киева к нападению на Курскую АЭС.
Эти действия рассматриваются как явное нарушение конвенции "О борьбе с актами ядерного терроризма", подчеркивается в сообщении.
Накануне представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. По его словам, Киев намерен использовать боевые заряды с радиоактивным веществом, которые уже были доставлены в город Желтые Воды в Днепропетровской области.
Согласно информации военного корреспондента Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы" и планируют нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.
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