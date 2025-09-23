Париж снова с высоты: башни Нотр-Дама открылись после шести лет тишины
После шести лет восстановления, начатого после пожара 2019 года, в Париже вновь открылись для посещения башни собора Нотр-Дам. Туристы смогут подняться на высоту 69 метров и увидеть столицу Франции с новой, по-настоящему захватывающей перспективы.
Национальный центр памятников представил полностью обновлённый маршрут: это пятидесятиминутная экскурсия с тематическими залами, образовательными элементами и иммерсивным сопровождением.
Как устроен новый маршрут
Экскурсия начинается у южной башни. Здесь гостей встречают макеты, панели с исторической информацией о строительстве собора, а также оригинальные химеры, созданные в XIX веке архитектором Виолле-ле-Дюком.
Второй зал посвящён реставрации: здесь используются звуковые эффекты, которые переносят в ключевые моменты французской истории. Далее посетителям предстоит подъём по новой дубовой лестнице — 424 ступени ведут на смотровую площадку.
На высоте открывается панорама Парижа: Сену, остров Сите, Пантеон, Эйфелеву башню и бесконечное море крыш. Спуск проходит через двор цистерн по пешеходному мосту, позволяя взглянуть на уникальную кровельную конструкцию собора.
Сравнение: старый и новый формат
|Параметр
|До пожара (до 2019)
|После реставрации (2025)
|Продолжительность экскурсии
|~30 минут
|~50 минут
|Подъём
|старая каменная лестница
|новая дубовая лестница, 424 ступени
|Дополнения
|классический обзор
|мультимедиа, звуковое сопровождение
|Объекты
|панорама Парижа
|панорама + экспозиция о реставрации
|Атмосфера
|традиционный тур
|иммерсивный маршрут с эффектами
Советы шаг за шагом (HowTo)
-
Бронируйте заранее. Количество мест ограничено, лучше покупать билеты онлайн за несколько недель.
-
Выбирайте удобную обувь. Подъём по 424 ступеням требует удобных кроссовок.
-
Закладывайте время. Экскурсия длится почти час, плюс дорога и очередь.
-
Фотографии. Лучше брать смартфон или лёгкую камеру: наверху ограничено пространство.
-
Одежда по погоде. Наверху может быть ветрено, особенно осенью и зимой.
-
Аудиогид. Доступны на нескольких языках, включая английский и французский.
-
Дети. Допуск возможен, но важно учитывать физическую нагрузку.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Пришли без брони → не попали на экскурсию → онлайн-регистрация на сайте Национального центра памятников.
-
Высокие каблуки → травма на лестнице → удобная спортивная обувь.
-
Игнор погоды → дискомфорт на смотровой → лёгкая куртка/ветровка.
-
Слишком тяжёлый рюкзак → неудобный подъём → берите только воду и камеру.
А что если…
-
Что если не получится подняться на башню? Можно посетить внутренние залы собора и выставку о реставрации.
-
Что если боитесь высоты? Достаточно пройти маршрут по залам и остановиться до выхода на смотровую площадку.
-
Что если едете с детьми? Для малышей лучше выбрать экскурсии по территории острова Сите и музеям рядом.
Плюсы и минусы посещения
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный вид на Париж
|Большая нагрузка — 424 ступени
|Новая программа с мультимедиа
|Очереди даже при бронировании
|Возможность увидеть химер Виолле-ле-Дюка
|Не для людей с акрофобией
|Часть истории Франции в одном маршруте
|Ограниченное время пребывания наверху
FAQ
Сколько длится экскурсия?
Около 50 минут.
Сколько ступеней придётся преодолеть?
424.
Можно ли купить билет на месте?
Да, но лучше онлайн — спрос высокий.
Сколько стоит билет?
Около 15-20 евро для взрослых (стоимость зависит от категории и сезона).
Какие виды открываются сверху?
Остров Сите, Сена, Эйфелева башня, Пантеон и крыши Парижа.
Мифы и правда
-
Миф: после пожара собор закрыт полностью.
Правда: внутренние работы ещё идут, но башни уже открыты.
-
Миф: экскурсия небезопасна.
Правда: построена новая дубовая лестница и усилены меры безопасности.
-
Миф: башни можно осмотреть только снаружи.
Правда: экскурсия включает тематические залы и экспозицию.
Сон и психология
Подъём на башню — физическая нагрузка, которая требует энергии. Перед посещением лучше хорошо выспаться и позавтракать. Для людей, испытывающих тревогу или страх высоты, полезно заранее подготовиться: дыхательные техники помогают снизить уровень стресса и насладиться видом без паники.
3 интересных факта
• Собор Парижской Богоматери начали строить в 1163 году, завершили почти через 200 лет.
• Химеры Виолле-ле-Дюка — не средневековые, а добавленные при реставрации XIX века.
• Ежегодно собор посещали более 12 млн туристов — это одно из самых популярных мест Европы.
Исторический контекст
-
2019 год - пожар уничтожил шпиль и кровлю, повреждены интерьеры.
-
2020-2024 годы - масштабные реставрационные работы.
-
2025 год - открытие башен с новым маршрутом.
