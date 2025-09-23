Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нотр-Дам-де-Пари
Нотр-Дам-де-Пари
© commons.wikimedia.org by Ibex73 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:37

Париж снова с высоты: башни Нотр-Дама открылись после шести лет тишины

В Париже после реставрации открылись башни Нотр-Дама для туристов

После шести лет восстановления, начатого после пожара 2019 года, в Париже вновь открылись для посещения башни собора Нотр-Дам. Туристы смогут подняться на высоту 69 метров и увидеть столицу Франции с новой, по-настоящему захватывающей перспективы.

Национальный центр памятников представил полностью обновлённый маршрут: это пятидесятиминутная экскурсия с тематическими залами, образовательными элементами и иммерсивным сопровождением.

Как устроен новый маршрут

Экскурсия начинается у южной башни. Здесь гостей встречают макеты, панели с исторической информацией о строительстве собора, а также оригинальные химеры, созданные в XIX веке архитектором Виолле-ле-Дюком.

Второй зал посвящён реставрации: здесь используются звуковые эффекты, которые переносят в ключевые моменты французской истории. Далее посетителям предстоит подъём по новой дубовой лестнице — 424 ступени ведут на смотровую площадку.

На высоте открывается панорама Парижа: Сену, остров Сите, Пантеон, Эйфелеву башню и бесконечное море крыш. Спуск проходит через двор цистерн по пешеходному мосту, позволяя взглянуть на уникальную кровельную конструкцию собора.

Сравнение: старый и новый формат

Параметр До пожара (до 2019) После реставрации (2025)
Продолжительность экскурсии ~30 минут ~50 минут
Подъём старая каменная лестница новая дубовая лестница, 424 ступени
Дополнения классический обзор мультимедиа, звуковое сопровождение
Объекты панорама Парижа панорама + экспозиция о реставрации
Атмосфера традиционный тур иммерсивный маршрут с эффектами

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Бронируйте заранее. Количество мест ограничено, лучше покупать билеты онлайн за несколько недель.

  2. Выбирайте удобную обувь. Подъём по 424 ступеням требует удобных кроссовок.

  3. Закладывайте время. Экскурсия длится почти час, плюс дорога и очередь.

  4. Фотографии. Лучше брать смартфон или лёгкую камеру: наверху ограничено пространство.

  5. Одежда по погоде. Наверху может быть ветрено, особенно осенью и зимой.

  6. Аудиогид. Доступны на нескольких языках, включая английский и французский.

  7. Дети. Допуск возможен, но важно учитывать физическую нагрузку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пришли без брони → не попали на экскурсию → онлайн-регистрация на сайте Национального центра памятников.

  • Высокие каблуки → травма на лестнице → удобная спортивная обувь.

  • Игнор погоды → дискомфорт на смотровой → лёгкая куртка/ветровка.

  • Слишком тяжёлый рюкзак → неудобный подъём → берите только воду и камеру.

А что если…

  • Что если не получится подняться на башню? Можно посетить внутренние залы собора и выставку о реставрации.

  • Что если боитесь высоты? Достаточно пройти маршрут по залам и остановиться до выхода на смотровую площадку.

  • Что если едете с детьми? Для малышей лучше выбрать экскурсии по территории острова Сите и музеям рядом.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы Минусы
Уникальный вид на Париж Большая нагрузка — 424 ступени
Новая программа с мультимедиа Очереди даже при бронировании
Возможность увидеть химер Виолле-ле-Дюка Не для людей с акрофобией
Часть истории Франции в одном маршруте Ограниченное время пребывания наверху

FAQ

Сколько длится экскурсия?
Около 50 минут.

Сколько ступеней придётся преодолеть?
424.

Можно ли купить билет на месте?
Да, но лучше онлайн — спрос высокий.

Сколько стоит билет?
Около 15-20 евро для взрослых (стоимость зависит от категории и сезона).

Какие виды открываются сверху?
Остров Сите, Сена, Эйфелева башня, Пантеон и крыши Парижа.

Мифы и правда

  • Миф: после пожара собор закрыт полностью.
    Правда: внутренние работы ещё идут, но башни уже открыты.

  • Миф: экскурсия небезопасна.
    Правда: построена новая дубовая лестница и усилены меры безопасности.

  • Миф: башни можно осмотреть только снаружи.
    Правда: экскурсия включает тематические залы и экспозицию.

Сон и психология

Подъём на башню — физическая нагрузка, которая требует энергии. Перед посещением лучше хорошо выспаться и позавтракать. Для людей, испытывающих тревогу или страх высоты, полезно заранее подготовиться: дыхательные техники помогают снизить уровень стресса и насладиться видом без паники.

3 интересных факта

• Собор Парижской Богоматери начали строить в 1163 году, завершили почти через 200 лет.
• Химеры Виолле-ле-Дюка — не средневековые, а добавленные при реставрации XIX века.
• Ежегодно собор посещали более 12 млн туристов — это одно из самых популярных мест Европы.

Исторический контекст

  1. 2019 год - пожар уничтожил шпиль и кровлю, повреждены интерьеры.

  2. 2020-2024 годы - масштабные реставрационные работы.

  3. 2025 год - открытие башен с новым маршрутом.

