Нотр-Дам-де-Пари
Нотр-Дам-де-Пари
© commons.wikimedia.org by Ibex73 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:47

420 ступеней к символу Франции: что ждёт туристов на обновлённом маршруте

Башни Нотр-Дам в Париже открываются после реставрации — Макрон объявил о завершении работ

Собор Парижской Богоматери всегда был символом Франции, её истории и архитектурного гения. Когда в апреле 2019 года пожар охватил здание, весь мир затаил дыхание. Каркас крыши и шпиль рухнули, пламя поглотило большую часть нефа. Но башни устояли. Именно там пожарные дали главный бой стихии, от которого зависела судьба всего собора. Сегодня, спустя годы реставрации, башни вновь открывают двери для публики, становясь не только туристической точкой, но и символом возрождения.

Возвращение к жизни

Вчера, 19 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон торжественно открыл доступ в башни, завершив важный этап восстановления собора. Уже сегодня, 20 сентября 2025 года первые посетители смогут пройти обновлённым маршрутом. Новый опыт объединяет физический подъём по узким лестницам и современное мультимедийное сопровождение, превращая визит в полноценное путешествие во времени.

Посетителей ждёт подъем по 420-424 ступеням южной башни, встреча с легендарным колоколом Эммануэль весом 13,3 тонны и выход на террасу северной башни, где на высоте 69 метров открывается панорама Парижа.

Сравнение: до и после пожара

Элемент

До 2019 года

После реставрации

Доступ к башням

свободный маршрут

ограниченное число билетов, бронирование онлайн

Лестницы

старые каменные пролёты

новая дубовая лестница для удобного движения

Экспозиции

статичные тексты

звуковые и сенсорные инсталляции

Вмещаемость

не регулировалась

лимит — 1400 человек в сезон, 900 в межсезонье

Атмосфера

историческая, но без акцентов

погружение с мультимедиа и аудиосопровождением

Как пройти новый маршрут: пошаговый гид

  1. Забронировать электронный билет онлайн — без этого доступ невозможен.
  2. Прийти за 15-20 минут до времени визита, чтобы пройти контроль.
  3. Начать подъем по новой дубовой лестнице южной башни.
  4. Сделать остановку у колокола Эммануэль, увидеть сохранившуюся реликвию XVII века.
  5. Пройти через узкие коридоры и попасть на смотровую площадку северной башни.
  6. Завершить экскурсию звуковой инсталляцией, погружающей в историю собора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка попасть без онлайн-бронирования.
    → Последствие: вход невозможен.
    → Альтернатива: покупка билета заранее на сайте Национального центра монументов.
  • Ошибка: недооценка физической нагрузки.
    → Последствие: трудности при подъёме на 69 метров.
    → Альтернатива: подготовиться — удобная обувь и вода.
  • Ошибка: визит в часы пик.
    → Последствие: очереди и суета.
    → Альтернатива: выбрать утро или будний день в межсезонье.

А что если…

...пожар тогда не удалось бы остановить у башен? Собор лишился бы колоколов, а обрушение тяжёлых металлических конструкций могло бы разрушить всё здание. Париж потерял бы не только архитектурный памятник, но и сердце своей культурной идентичности.

Плюсы и минусы нового маршрута

Плюсы

Минусы

Современная система бронирования

Ограниченное количество мест

Удобная дубовая лестница

Высокая физическая нагрузка при подъёме

Сенсорные и звуковые эффекты

Необходимость строгого планирования

Новый взгляд на историю

Билеты платные — 16 €

Сохранность памятника и контролируемая нагрузка

Лимит по времени посещения

FAQ

Сколько стоит билет?
Цена — 16 евро. Для граждан ЕС и жителей Франции младше 26 лет вход бесплатный, но нужно забронировать электронный билет.

Как долго длится визит?
В среднем экскурсия занимает 45-60 минут, включая подъем, остановку у колокола и посещение террасы.

Можно ли попасть без подготовки?
Желательно быть в удобной обуви и иметь при себе воду: предстоит подъем более чем на 400 ступеней.

Мифы и правда

  • Миф: все колокола Нотр-Дам погибли в пожаре.
    Правда: колокол Эммануэль, главный и самый древний, уцелел и продолжает звонить.
  • Миф: башни полностью закрывались на реставрацию.
    Правда: работы велись постепенно, но доступ для публики был закрыт только на время восстановления.
  • Миф: после пожара собор утратил статус памятника ЮНЕСКО.
    Правда: Нотр-Дам по-прежнему входит в список Всемирного наследия.

Три любопытных факта

  1. Колокол Эммануэль был спасён во времена Французской революции, когда все остальные переплавили.
  2. До возведения Эйфелевой башни в 1889 году башни Нотр-Дам считались самыми высокими в Париже.
  3. Вес самого большого колокола превышает 13 тонн — это как два африканских слона.

Исторический контекст

  • 1250 год — завершено строительство башен собора.
  • 1683 год — отлит колокол Эммануэль.
  • 1789 год — революционеры снимают и переплавляют колокола, но Эммануэль сохраняется.
  • 1802 год — Наполеон возвращает колокол на место.
  • 2019 год — пожар разрушает крышу и шпиль, но башни спасены.
  • 2025 год — торжественное открытие башен для публики.

