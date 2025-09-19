Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:11

Пишет, редактирует, резюмирует — и всё это «Блокнот»: как изменился старый знакомый

Microsoft встроила искусственный интеллект в "Блокнот" Windows 11

Компания Microsoft представила обновлённую версию "Блокнота" (Notepad) для Windows 11, которая получила встроенные инструменты искусственного интеллекта. Теперь функции генерации, сводки и рерайта текста доступны прямо в стандартном приложении без подключения к интернету и без подписки на Microsoft 365.

Что изменилось

Ранее для работы с ИИ-инструментами требовалось облачное подключение и активная подписка. Теперь же алгоритмы обрабатывают запросы локально, на устройствах нового поколения с чипами Copilot+, оснащёнными нейропроцессорами (NPU).

Это означает, что пользователи получают интеллектуальные функции "из коробки" как часть Windows 11, а не в виде дополнительной услуги.

"Пользователям будут доступны функции сводки, генерации и рерайта непосредственно в приложении", — пояснил главный менеджер по продуктам Microsoft Дэйв Грохоцки.

Ограничения новой версии

Главное условие для работы — наличие ПК на платформе Copilot+. Такие устройства начали поступать в продажу летом 2024 года и ориентированы прежде всего на корпоративный сектор и профессионалов. На обычных компьютерах с Windows 11 расширенные функции работать не будут.

Сравнение версий "Блокнота"

Версия Особенности Доступность
До обновления Поддержка только базового редактирования, ИИ — через облако Требовалась подписка Microsoft 365
Новая версия (2024) Генерация, сводка и рерайт текста встроены в систему Работает офлайн, но только на ПК с Copilot+

Зачем это нужно пользователям

Автономные ИИ-функции позволяют:

  • быстро подготавливать конспекты и сводки текста;

  • переписывать материалы в разных стилях;

  • генерировать новый контент без сторонних приложений;

  • повышать продуктивность прямо в стандартном редакторе Windows.

Для бизнеса это особенно важно: локальная обработка снижает риски утечки данных и не требует подписок.

Советы шаг за шагом: как воспользоваться новой функцией

  1. Убедитесь, что ваш ПК оснащён чипом Copilot+.

  2. Обновите Windows 11 до последней версии.

  3. Откройте "Блокнот" и активируйте панель ИИ-инструментов.

  4. Введите текст и выберите нужное действие — сводка, рерайт или генерация.

  5. Сохраните полученный результат в документе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка запустить ИИ-функции на обычном ПК.

  • Последствие: инструменты будут недоступны.

  • Альтернатива: использовать облачные сервисы Microsoft Copilot.

  • Ошибка: воспринимать новый "Блокнот" как замену профессиональных редакторов.

  • Последствие: ограниченный функционал для сложной работы с текстами.

  • Альтернатива: применять Word или другие редакторы с расширенными возможностями.

  • Ошибка: игнорировать обновления Windows 11.

  • Последствие: отсутствие последних функций безопасности и ИИ.

  • Альтернатива: регулярное обновление системы.

А что если у вас нет Copilot+?

Пользователи старых устройств могут по-прежнему использовать облачные версии Copilot и другие сторонние сервисы генерации текста. Это не так удобно и требует интернета, но позволяет получить аналогичный функционал без покупки нового оборудования.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
ИИ встроен в стандартное приложение Работает только на ПК с Copilot+
Не нужен интернет и подписка Ограниченный набор функций
Быстрая обработка текста локально Требуются новые устройства
Меньше рисков утечки данных Доступно в основном бизнес-пользователям

FAQ

Можно ли использовать ИИ в "Блокноте" без Copilot+?
Нет, эти функции работают только на устройствах с нейропроцессорами.

Будет ли поддержка для обычных ПК?
Microsoft делает ставку на Copilot+, поэтому расширенные возможности планируются только для таких устройств.

Чем отличается от Microsoft Word с Copilot?
Word имеет более широкий функционал, но требует подписки. В "Блокноте" ИИ встроен и доступен бесплатно.

Мифы и правда

  • Миф: новая версия доступна всем пользователям Windows 11.
    Правда: нужны устройства Copilot+.

  • Миф: "Блокнот" заменит все текстовые редакторы.
    Правда: это базовый инструмент с ограниченными функциями.

  • Миф: работа офлайн снижает качество генерации.
    Правда: NPU обеспечивает высокую скорость и точность локальной обработки.

Три интересных факта

  1. Copilot+ - это первая линейка ПК, в которых ИИ работает локально без облака.

  2. NPU (нейропроцессоры) оптимизированы специально для задач машинного обучения.

  3. Microsoft планирует постепенно интегрировать локальные ИИ-инструменты и в другие стандартные приложения Windows.

Исторический контекст

  • 1983 год: первая версия Notepad появляется в составе Windows.

  • 2000-е годы: "Блокнот" остаётся минималистичным редактором без новшеств.

  • 2020-е: Microsoft активно внедряет Copilot в Office и Windows.

  • 2024 год: ИИ впервые стал частью "Блокнота" и доступен без подписки.

