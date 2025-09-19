Пишет, редактирует, резюмирует — и всё это «Блокнот»: как изменился старый знакомый

Компания Microsoft представила обновлённую версию "Блокнота" (Notepad) для Windows 11, которая получила встроенные инструменты искусственного интеллекта. Теперь функции генерации, сводки и рерайта текста доступны прямо в стандартном приложении без подключения к интернету и без подписки на Microsoft 365.

Что изменилось

Ранее для работы с ИИ-инструментами требовалось облачное подключение и активная подписка. Теперь же алгоритмы обрабатывают запросы локально, на устройствах нового поколения с чипами Copilot+, оснащёнными нейропроцессорами (NPU).

Это означает, что пользователи получают интеллектуальные функции "из коробки" как часть Windows 11, а не в виде дополнительной услуги.

"Пользователям будут доступны функции сводки, генерации и рерайта непосредственно в приложении", — пояснил главный менеджер по продуктам Microsoft Дэйв Грохоцки.

Ограничения новой версии

Главное условие для работы — наличие ПК на платформе Copilot+. Такие устройства начали поступать в продажу летом 2024 года и ориентированы прежде всего на корпоративный сектор и профессионалов. На обычных компьютерах с Windows 11 расширенные функции работать не будут.

Сравнение версий "Блокнота"

Версия Особенности Доступность До обновления Поддержка только базового редактирования, ИИ — через облако Требовалась подписка Microsoft 365 Новая версия (2024) Генерация, сводка и рерайт текста встроены в систему Работает офлайн, но только на ПК с Copilot+

Зачем это нужно пользователям

Автономные ИИ-функции позволяют:

быстро подготавливать конспекты и сводки текста;

переписывать материалы в разных стилях;

генерировать новый контент без сторонних приложений;

повышать продуктивность прямо в стандартном редакторе Windows.

Для бизнеса это особенно важно: локальная обработка снижает риски утечки данных и не требует подписок.

Советы шаг за шагом: как воспользоваться новой функцией

Убедитесь, что ваш ПК оснащён чипом Copilot+. Обновите Windows 11 до последней версии. Откройте "Блокнот" и активируйте панель ИИ-инструментов. Введите текст и выберите нужное действие — сводка, рерайт или генерация. Сохраните полученный результат в документе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка запустить ИИ-функции на обычном ПК.

Последствие: инструменты будут недоступны.

Альтернатива: использовать облачные сервисы Microsoft Copilot.

Ошибка: воспринимать новый "Блокнот" как замену профессиональных редакторов.

Последствие: ограниченный функционал для сложной работы с текстами.

Альтернатива: применять Word или другие редакторы с расширенными возможностями.

Ошибка: игнорировать обновления Windows 11.

Последствие: отсутствие последних функций безопасности и ИИ.

Альтернатива: регулярное обновление системы.

А что если у вас нет Copilot+?

Пользователи старых устройств могут по-прежнему использовать облачные версии Copilot и другие сторонние сервисы генерации текста. Это не так удобно и требует интернета, но позволяет получить аналогичный функционал без покупки нового оборудования.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы ИИ встроен в стандартное приложение Работает только на ПК с Copilot+ Не нужен интернет и подписка Ограниченный набор функций Быстрая обработка текста локально Требуются новые устройства Меньше рисков утечки данных Доступно в основном бизнес-пользователям

FAQ

Можно ли использовать ИИ в "Блокноте" без Copilot+?

Нет, эти функции работают только на устройствах с нейропроцессорами.

Будет ли поддержка для обычных ПК?

Microsoft делает ставку на Copilot+, поэтому расширенные возможности планируются только для таких устройств.

Чем отличается от Microsoft Word с Copilot?

Word имеет более широкий функционал, но требует подписки. В "Блокноте" ИИ встроен и доступен бесплатно.

Мифы и правда

Миф: новая версия доступна всем пользователям Windows 11.

Правда: нужны устройства Copilot+.

Миф: "Блокнот" заменит все текстовые редакторы.

Правда: это базовый инструмент с ограниченными функциями.

Миф: работа офлайн снижает качество генерации.

Правда: NPU обеспечивает высокую скорость и точность локальной обработки.

Три интересных факта

Copilot+ - это первая линейка ПК, в которых ИИ работает локально без облака. NPU (нейропроцессоры) оптимизированы специально для задач машинного обучения. Microsoft планирует постепенно интегрировать локальные ИИ-инструменты и в другие стандартные приложения Windows.

Исторический контекст