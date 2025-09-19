Пишет, редактирует, резюмирует — и всё это «Блокнот»: как изменился старый знакомый
Компания Microsoft представила обновлённую версию "Блокнота" (Notepad) для Windows 11, которая получила встроенные инструменты искусственного интеллекта. Теперь функции генерации, сводки и рерайта текста доступны прямо в стандартном приложении без подключения к интернету и без подписки на Microsoft 365.
Что изменилось
Ранее для работы с ИИ-инструментами требовалось облачное подключение и активная подписка. Теперь же алгоритмы обрабатывают запросы локально, на устройствах нового поколения с чипами Copilot+, оснащёнными нейропроцессорами (NPU).
Это означает, что пользователи получают интеллектуальные функции "из коробки" как часть Windows 11, а не в виде дополнительной услуги.
"Пользователям будут доступны функции сводки, генерации и рерайта непосредственно в приложении", — пояснил главный менеджер по продуктам Microsoft Дэйв Грохоцки.
Ограничения новой версии
Главное условие для работы — наличие ПК на платформе Copilot+. Такие устройства начали поступать в продажу летом 2024 года и ориентированы прежде всего на корпоративный сектор и профессионалов. На обычных компьютерах с Windows 11 расширенные функции работать не будут.
Сравнение версий "Блокнота"
|Версия
|Особенности
|Доступность
|До обновления
|Поддержка только базового редактирования, ИИ — через облако
|Требовалась подписка Microsoft 365
|Новая версия (2024)
|Генерация, сводка и рерайт текста встроены в систему
|Работает офлайн, но только на ПК с Copilot+
Зачем это нужно пользователям
Автономные ИИ-функции позволяют:
-
быстро подготавливать конспекты и сводки текста;
-
переписывать материалы в разных стилях;
-
генерировать новый контент без сторонних приложений;
-
повышать продуктивность прямо в стандартном редакторе Windows.
Для бизнеса это особенно важно: локальная обработка снижает риски утечки данных и не требует подписок.
Советы шаг за шагом: как воспользоваться новой функцией
-
Убедитесь, что ваш ПК оснащён чипом Copilot+.
-
Обновите Windows 11 до последней версии.
-
Откройте "Блокнот" и активируйте панель ИИ-инструментов.
-
Введите текст и выберите нужное действие — сводка, рерайт или генерация.
-
Сохраните полученный результат в документе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка запустить ИИ-функции на обычном ПК.
-
Последствие: инструменты будут недоступны.
-
Альтернатива: использовать облачные сервисы Microsoft Copilot.
-
Ошибка: воспринимать новый "Блокнот" как замену профессиональных редакторов.
-
Последствие: ограниченный функционал для сложной работы с текстами.
-
Альтернатива: применять Word или другие редакторы с расширенными возможностями.
-
Ошибка: игнорировать обновления Windows 11.
-
Последствие: отсутствие последних функций безопасности и ИИ.
-
Альтернатива: регулярное обновление системы.
А что если у вас нет Copilot+?
Пользователи старых устройств могут по-прежнему использовать облачные версии Copilot и другие сторонние сервисы генерации текста. Это не так удобно и требует интернета, но позволяет получить аналогичный функционал без покупки нового оборудования.
Плюсы и минусы обновления
|Плюсы
|Минусы
|ИИ встроен в стандартное приложение
|Работает только на ПК с Copilot+
|Не нужен интернет и подписка
|Ограниченный набор функций
|Быстрая обработка текста локально
|Требуются новые устройства
|Меньше рисков утечки данных
|Доступно в основном бизнес-пользователям
FAQ
Можно ли использовать ИИ в "Блокноте" без Copilot+?
Нет, эти функции работают только на устройствах с нейропроцессорами.
Будет ли поддержка для обычных ПК?
Microsoft делает ставку на Copilot+, поэтому расширенные возможности планируются только для таких устройств.
Чем отличается от Microsoft Word с Copilot?
Word имеет более широкий функционал, но требует подписки. В "Блокноте" ИИ встроен и доступен бесплатно.
Мифы и правда
-
Миф: новая версия доступна всем пользователям Windows 11.
Правда: нужны устройства Copilot+.
-
Миф: "Блокнот" заменит все текстовые редакторы.
Правда: это базовый инструмент с ограниченными функциями.
-
Миф: работа офлайн снижает качество генерации.
Правда: NPU обеспечивает высокую скорость и точность локальной обработки.
Три интересных факта
-
Copilot+ - это первая линейка ПК, в которых ИИ работает локально без облака.
-
NPU (нейропроцессоры) оптимизированы специально для задач машинного обучения.
-
Microsoft планирует постепенно интегрировать локальные ИИ-инструменты и в другие стандартные приложения Windows.
Исторический контекст
-
1983 год: первая версия Notepad появляется в составе Windows.
-
2000-е годы: "Блокнот" остаётся минималистичным редактором без новшеств.
-
2020-е: Microsoft активно внедряет Copilot в Office и Windows.
-
2024 год: ИИ впервые стал частью "Блокнота" и доступен без подписки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru