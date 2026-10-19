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Разговор, полный смысла
Разговор, полный смысла
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:56

Оскорбления в чате могут дорого обойтись обидчику: как сохранить доказательства и защитить себя

Официальное заверение переписки у нотариуса является наиболее надежным способом фиксации оскорблений в мессенджерах для последующего обращения в суд, рассказал NewsInfo юрист, экономист, кандидат юридических наук Андрей Власс. Эксперт пояснил, что технические возможности современных платформ позволяют сохранять историю сообщений даже после их удаления пользователями.

По словам специалиста, обычный скриншот экрана не всегда принимается судом в качестве неоспоримого доказательства, так как требуется подтверждение подлинности изображения и его принадлежности к конкретному устройству или чату. Для придания юридической силы пострадавшим приходится обращаться в нотариальную контору. При этом современные юридические доказательства в виде цифровых диалогов становятся все более весомыми в судебной практике.

"Зафиксировать, снять скриншот, но все равно нужен нотариус. Кто-то должен заверить, что скриншот снят с этого телефона, именно с этого чата. Приходите с ноутбуком или с телефоном, нотариус фиксирует", — отметил Власс.

Эксперт подчеркнул, что нотариальный протокол осмотра содержимого смартфона превращает переписку в официальный документ. Это позволяет эффективно бороться с нарушителями, ведь за оскорбление возможен штраф и иные меры административной ответственности. Впрочем, юрист советует не забывать и о превентивных мерах, которые могут предотвратить конфликт на ранней стадии.

"Самый простой способ — администратор может написать в поддержку и попросить сделать ограничения на определенные слова. Человек будет печатать, будет выскакивать подсказка, в которой написано: "маты запрещены". Когда начинаешь печатать нецензурное слово, будет выскакивать "запрещено", — пояснил специалист.

Такие механизмы помогают поддерживать дисциплину в родительских и домовых чатах, где агрессия у детей и взрослых часто перерастает в затяжные споры, пояснил правовед. Если же профилактика не помогла, важно помнить, что даже после очистки истории цифровая приватность не гарантирует полного исчезновения следов, так как данные сохраняются на серверах и у администраторов платформ.

Подобная строгость оправдана, поскольку сегодня даже нецензурная брань в личных голосовых сообщениях может стать поводом для судебного разбирательства.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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