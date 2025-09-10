Почему у одних людей кровь из носа идёт дольше и опаснее
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Губернатор Костромской области поручил проиндексировать компенсации врачам за аренду жилья, которые не пересматривались почти 10 лет.Читать полностью » сегодня в 1:42
Врач Айгуль Арсланова рассказала, как отличить головную боль напряжения от мигрени и какие факторы чаще всего её провоцируют.Читать полностью » сегодня в 0:37
Кардиолог перечислила болезни, которые чаще встречаются у зумеров: от депрессии и СДВГ до проблем со зрением, лишнего веса и ранней седины.Читать полностью » сегодня в 0:27
Гастроэнтеролог объяснила, почему «пивной живот» появляется быстрее, чем кажется, и сколько пива можно пить без вреда для здоровья.Читать полностью » вчера в 0:16
Онколог Евгений Черемушкин объяснил, как ультрафиолет влияет на развитие меланомы, и рассказал, почему важно следить за родинками.Читать полностью » сегодня в 0:12
Нутрициолог назвала зеленый чай натуральным «допингом» для мозга и объяснила, как правильно его заваривать, чтобы сохранить все полезные свойства.Читать полностью » вчера в 23:51
Адвокат раскрыл, какие два слова чаще всего выдают лжецов и как тишина помогает разоблачить их обман в обычном разговоре.Читать полностью » вчера в 23:41
Американский психолог назвала любознательность скрытым признаком здорового мозга в старости и объяснила, как интерес к новому влияет на риск деменции.Читать полностью »