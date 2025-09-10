Почему у одних людей кровь из носа идёт дольше и опаснее

У 67-летней жительницы Подмосковья, которая страдала от недельного носового кровотечения, врачи Пушкинской больницы смогли остановить его всего за несколько минут. Как сообщили в Минздраве Московской области, женщине провели эндоскопическую ревизию и при помощи коагулятора прижгли повреждённую веточку крылонёбной артерии.

Как прошла операция

По словам заведующего ЛОР-отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Богдана Кулешова, вмешательство прошло под местной анестезией и не доставило пациентке дискомфорта.

"4 часа она находилась под наблюдением в нашем отделении, кровотечение остановилось сразу, самочувствие отличное, и мы выписали её домой", — отметил врач.

Почему случаются носовые кровотечения

Медики напоминают, что причиной подобных эпизодов чаще всего становятся:

высокое артериальное давление;

приём антикоагулянтов;

травмы носа;

хирургические вмешательства.

Однако возможны и более серьёзные факторы: наследственные заболевания, нарушения свёртываемости крови, опухоли носоглотки. У людей с первой группой крови чаще встречается склонность к долгим и трудно останавливаемым кровотечениям.

У детей младше двух лет они нередко связаны с тромбоцитопенией, травмами или попаданием инородных тел в нос. Также повлиять могут инфекции, аллергия и слишком сухой воздух.

Как действовать при кровотечении

Врачи советуют при первых признаках кровотечения:

высморкаться — это активирует факторы свёртывания; слегка наклониться вперёд, чтобы кровь не попала в дыхательные пути; прижать нос к перегородке с обеих сторон на 5 минут; при необходимости повторять до 30 минут.

Важно: нельзя ложиться и запрокидывать голову, это только усугубит ситуацию.

Когда нужна скорая помощь

Срочное обращение за медицинской помощью необходимо, если кровотечение не останавливается, сопровождается головокружением, бледностью, болью в груди, спутанностью сознания или связано с серьёзной травмой лица.