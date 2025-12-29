Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:30

Слизистая носа — это щит: его повреждение может стоить вам рассудка, предупреждают учёные

Ковыряние в носу может повысить риск Альцгеймера — Scientific Reports

Незаметная бытовая привычка может оказаться не такой безобидной, как кажется: повреждения слизистой оболочки носа, возникающие при ковырянии в носу или выдёргивании волосков, могут облегчать проникновение бактерий в мозг и запускать процессы, сходные с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает Scientific Reports, где опубликованы результаты исследования австралийских учёных. В работе говорится о возможной связи между травмами слизистой и ускоренным развитием патологических изменений, характерных для нейродегенеративных заболеваний.

Бактерия, которую нашли у пациентов с деменцией

Исследование провели нейробиологи Университета Гриффита под руководством Джеймса Сент-Джона. Они сосредоточились на бактерии Chlamydia pneumoniae - известном возбудителе пневмонии, который, как отмечают авторы, также часто обнаруживают в мозге пациентов на поздней стадии деменции. Долгое время оставалось непонятным, каким образом этот микроорганизм способен проникать в центральную нервную систему.

Учёные описывают гипотезу, согласно которой носовая полость может стать "воротами" для инфекции. Слизистая оболочка выполняет роль естественного барьера, но при повреждении её защитные свойства снижаются. Именно этот фактор исследователи решили проверить экспериментально, чтобы понять, насколько реальным является путь проникновения бактерии в мозг.

Как инфекция попадает в мозг через обонятельный нерв

В экспериментах на лабораторных мышах исследователи установили, что Chlamydia pneumoniae может проникать в мозг по обонятельному нерву, который напрямую связывает носовую полость и центральную нервную систему. Такой путь оказался особенно быстрым и эффективным при нарушении целостности слизистой оболочки. Авторы подчёркивают, что травмы могут возникать в быту — например, при ковырянии в носу или при выдёргивании волосков.

Наблюдения показали, что повреждение слизистой существенно ускоряет распространение инфекции по нервным путям. Иными словами, при наличии микротравм бактерии проще преодолеть защитные механизмы организма и оказаться в тканях мозга. Этот вывод заставляет по-новому взглянуть на роль носовой полости как потенциального канала, через который внешние факторы могут влиять на здоровье нервной системы.

Бета-амилоид за 24-72 часа и вопрос причинности

Одним из наиболее тревожных результатов исследования стала скорость появления изменений в мозге животных. Как сообщается, уже через 24-72 часа после заражения у мышей начинали накапливаться бета-амилоидные белки. Эти отложения образуют амилоидные бляшки, которые считаются одним из ключевых признаков болезни Альцгеймера у человека. Учёные предполагают, что такая реакция может быть попыткой иммунной системы защититься от вторжения инфекции. Джеймс Сент-Джон отметил значимость открытия.

"Ученым впервые удалось показать, что Chlamydia pneumoniae может напрямую попадать в мозг через нос и запускать патологические процессы, похожие на болезнь Альцгеймера", — подчеркнул руководитель научной группы Джеймс Сент-Джон.

При этом авторы признают, что пока остается неясным, является ли накопление белков непосредственной причиной заболевания или лишь временным ответом организма на инфекцию.

Что дальше и какие выводы делают исследователи

На данном этапе все выводы основаны на экспериментах с грызунами, и авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований с участием людей. Однако уже сейчас работа поддерживает идею о том, что на развитие заболеваний мозга могут влиять не только возраст и генетика, но и внешние вирусные или бактериальные факторы. Именно этот блок теорий в последние годы становится одним из ключевых направлений нейробиологических исследований.

Исследователи намерены провести дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить, действует ли аналогичный механизм у человека. Пока же они рекомендуют беречь слизистую оболочку носа и не допускать её травмирования, поскольку она выполняет роль критически важного барьера между окружающей средой и мозгом.

