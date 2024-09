Nature: привычка ковыряния в носу приводит к болезни Альцгеймера

Исследователи обнаружили, что привычка ковыряться в носу может повысить риск появления болезни Альцгеймера, об этом пишет Nature. Это объясняется тем, что данный процесс может травмировать носовую слизистую оболочку, что облегчает проникновение патогенных микроорганизмов в мозг через обонятельный нерв.

Научная работа на мышах, выполненная специалистами из Университета Гриффита в Австралии, показала, что бактерия Chlamydia pneumoniae способна проникать через нос в мозг. В результате она вызывает воспаление и формирование бета-амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера.

Предполагается, что повреждение слизистой носа при ковырянии способствует открытому доступу бактерий. Попав в мозг, они могут провоцировать хронические воспалительные реакции и ускорять нейродегенеративные процессы. При этом ученые подчеркивают, что пока нет прямых доказательств связи между ковырянием в носу и болезнью Альцгеймера у людей, требуя дальнейших исследований.

Для профилактики специалисты советуют контролировать гигиену рук и носа, избегать травмирования слизистой и своевременно лечить инфекционные заболевания верхних дыхательных путей.

Статья "Связано ли ковыряние в носу с болезнью Альцгеймера?", выпущенная в журнале The American Journal of the Medical Sciences, рассматривает вероятную связь этого явления с болезнью. Это не строгая научная статья, а письмо, призывающее медиков обратить внимание на данную проблему.

В письме приводятся ссылки на десять исследований, подчеркивающих важность дальнейшего изучения этой тематики. Одно из них было опубликовано в феврале 2022 года в журнале Scientific reports, который является частью издания Nature.

Фото: Freepik.com