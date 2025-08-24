Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нориджский собор
Нориджский собор
© geograph.org.uk by Ashley Dace is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Подземелья и башни ожили: Нориджский замок вернулся в историю по-новому

Нориджский замок открылся после реставрации стоимостью 27,5 млн фунтов

После масштабной реставрации, длившейся пять лет, Нориджский замок вновь принимает посетителей. Это одно из самых значимых нормандских сооружений Европы теперь впервые доступно во всей своей величине — от подземелий до верхних башен. Причём замок стал самым удобным для туристов во всей Великобритании: даже люди с ограниченными возможностями смогут свободно перемещаться по всем пяти этажам с помощью лифтов.

История и масштабы реконструкции

Замок был возведён по приказу Вильгельма Завоевателя, а завершили его строительство уже при Генрихе I. Именно это укрепление стало символом нормандского владычества в Британии. Сегодняшняя реконструкция обошлась в 27,5 миллионов фунтов стерлингов — сумма, сопоставимая с 780 миллионами норвежских крон.

Впервые в истории монументального памятника каждый желающий может пройти его полностью, без ограничений и закрытых зон. Это не только архитектурный шедевр XII века, но и музей, где прошлое оживает благодаря современным технологиям.

Сила и красота крепости

"Норвичский замок — крупнейшая нормандская крепость, когда-либо построенная. Это одно из самых замечательных и красивых сооружений XII века в Европе. Мы хотели, чтобы его посетило как можно больше людей", — заявил директор Норфолкской музейной службы Стивен Миллер.

По его словам, обновлённая крепость имеет все шансы войти в число главных архитектурных памятников не только Великобритании, но и всей Европы.

Новые экспозиции и артефакты

Сегодня замок предлагает уникальные экспозиции. Гостям доступны королевские покои, воссозданные с аутентичной точностью, а также интерактивные элементы, которые позволяют буквально "погрузиться" в историю. Особая ценность экспозиции — сотрудничество с Британским музеем, благодаря которому внутри выставлены средневековые артефакты.

"Норидж имел огромное значение в Средние века. Его называли второй столицей Англии. Это было связано не только с размерами города, но и с его богатством, основанным на торговле шерстью", — рассказала куратор Британского музея Наоми Спикман.

Символ богатой истории

Пятигодичная реставрация превратила Нориджский замок в живое свидетельство средневековой мощи и культуры. Теперь он не просто памятник архитектуры, а пространство, где история становится доступной каждому.

