Подземелья и башни ожили: Нориджский замок вернулся в историю по-новому

После масштабной реставрации, длившейся пять лет, Нориджский замок вновь принимает посетителей. Это одно из самых значимых нормандских сооружений Европы теперь впервые доступно во всей своей величине — от подземелий до верхних башен. Причём замок стал самым удобным для туристов во всей Великобритании: даже люди с ограниченными возможностями смогут свободно перемещаться по всем пяти этажам с помощью лифтов.

История и масштабы реконструкции

Замок был возведён по приказу Вильгельма Завоевателя, а завершили его строительство уже при Генрихе I. Именно это укрепление стало символом нормандского владычества в Британии. Сегодняшняя реконструкция обошлась в 27,5 миллионов фунтов стерлингов — сумма, сопоставимая с 780 миллионами норвежских крон.

Впервые в истории монументального памятника каждый желающий может пройти его полностью, без ограничений и закрытых зон. Это не только архитектурный шедевр XII века, но и музей, где прошлое оживает благодаря современным технологиям.

Сила и красота крепости

"Норвичский замок — крупнейшая нормандская крепость, когда-либо построенная. Это одно из самых замечательных и красивых сооружений XII века в Европе. Мы хотели, чтобы его посетило как можно больше людей", — заявил директор Норфолкской музейной службы Стивен Миллер.

По его словам, обновлённая крепость имеет все шансы войти в число главных архитектурных памятников не только Великобритании, но и всей Европы.

Новые экспозиции и артефакты

Сегодня замок предлагает уникальные экспозиции. Гостям доступны королевские покои, воссозданные с аутентичной точностью, а также интерактивные элементы, которые позволяют буквально "погрузиться" в историю. Особая ценность экспозиции — сотрудничество с Британским музеем, благодаря которому внутри выставлены средневековые артефакты.

"Норидж имел огромное значение в Средние века. Его называли второй столицей Англии. Это было связано не только с размерами города, но и с его богатством, основанным на торговле шерстью", — рассказала куратор Британского музея Наоми Спикман.

Символ богатой истории

Пятигодичная реставрация превратила Нориджский замок в живое свидетельство средневековой мощи и культуры. Теперь он не просто памятник архитектуры, а пространство, где история становится доступной каждому.