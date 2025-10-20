Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by Freepik is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:32

Тренировка, которая омолаживает сердце: что такое норвежская система 4x4

Эксперты отметили, что норвежская тренировка 4x4 эффективнее классического HIIT для развития выносливости

Норвежская система 4x4 стремительно набирает популярность в фитнес-сообществе. Этот формат интервальной тренировки пришёл из лабораторий Норвежского университета науки и технологий, где его разработали ещё в 1990-х. Сегодня, благодаря упоминаниям биохимика Ронды Патрик (Rhonda Patrick) и её беседе с Тимом Феррисом, 4x4 снова на слуху — и не зря: исследователи утверждают, что она способна буквально "омолодить сердце".

Что представляет собой норвежская 4x4

Принцип тренировки прост: четыре подхода по четыре минуты интенсивной работы, чередующиеся с трёхминутными периодами восстановления. Вся сессия занимает около 40 минут, включая разминку и заминку.

Сначала идёт 10-минутная разминка — лёгкий бег, быстрая ходьба, велотренажёр. Затем начинается первый четырёхминутный отрезок: нужно выбрать активность, которая позволяет держать интенсивность на уровне 85-95% от максимального пульса. Это может быть бег, плавание, велосипед, гребля или даже круговая работа с гирями.

"Вы должны подготовить тело к очень напряжённой нагрузке, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы", — пояснил тренер Тайлер Макдоналд.

После каждого четырёхминутного спурта следует трёхминутный активный отдых — лёгкий бег, шаг или плавное вращение педалей. И так четыре цикла подряд. Завершает тренировку 5-10 минут на восстановление дыхания.

Почему тренировка так эффективна

Норвежская 4x4 воздействует на сердечно-сосудистую систему мощнее большинства классических HIIT-программ. Она увеличивает VO₂ max — показатель того, сколько кислорода организм способен использовать во время нагрузки. Чем выше VO₂ max, тем лучше выносливость и тем ниже риск сердечных заболеваний.

"Эта программа делает сердце сильнее и эффективнее прокачивает кровь", — отметил Макдоналд.

По данным исследования 2018 года, у мужчин среднего возраста, выполнявших хотя бы одну 4x4 в неделю на протяжении двух лет, снизилась жёсткость сердечной мышцы и улучшились показатели выносливости. Контрольная группа, занимавшаяся йогой и растяжкой, подобных изменений не показала.

Сравнение: норвежская 4x4 и другие HIIT-программы

Параметр Норвежская 4x4 Классический HIIT (например, 10x1)
Длительность рабочего интервала 4 минуты 30 секунд — 1 минута
Длительность отдыха 3 минуты 1-2 минуты
Цель Развитие выносливости и сердца Жиросжигание, метаболизм
Подходит Бегунам, триатлетам, пловцам Новичкам и тем, кто тренируется для формы
Время всей сессии ~40 минут ~25-30 минут

Исследования показывают, что более длинные интервалы, как в норвежской методике, лучше развивают "ударный объём" сердца — то есть количество крови, перекачиваемое за один удар.

Советы: как начать заниматься по системе 4x4

  1. Разогревайтесь основательно. Начните с лёгкого темпа, чтобы сердце и мышцы были готовы к нагрузке.

  2. Выбирайте умеренную интенсивность. Цель — выдержать четыре минуты без срывов, а не выложиться за 30 секунд.

  3. Не пренебрегайте восстановлением. Трёхминутные интервалы тоже активны: лёгкое движение помогает поддерживать пульс.

  4. Следите за гидратацией. Потери жидкости при таком темпе велики — пейте каждые 15-20 минут по 200-300 мл воды.

  5. Используйте пульсометр. Он поможет удерживать целевую зону интенсивности.

"Те, кто пробует эту программу впервые, должны действовать с осторожностью — риск травм на старте выше", — предупредил спортивный врач Джесвин Джейкоб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пропуск разминки.
    Последствие: Повышенный риск травмы.
    Альтернатива: 10 минут лёгкого кардио перед основной частью.

  • Ошибка: Слишком высокая скорость в начале интервала.
    Последствие: Быстрое выгорание, снижение эффективности.
    Альтернатива: Поддерживайте равномерный темп на уровне 85-90% от максимума.

  • Ошибка: Тренировки без отдыха.
    Последствие: Перетренированность, усталость, микротравмы.
    Альтернатива: Делайте 4x4 максимум 2-3 раза в неделю.

А что если вы новичок?

Новичкам стоит начать с укороченных интервалов — 2 минуты интенсивной работы и 3 минуты отдыха. Когда сердечно-сосудистая система адаптируется, можно переходить к полному циклу 4x4. Подойдёт и замена — например, протокол Табата или круговая тренировка средней интенсивности.

Если есть хронические заболевания сердца или лёгких, перед началом стоит получить разрешение врача.

"Не думайте, что ваше сердце автоматически справится с этим форматом", — предупредил Макдоналд.

Плюсы и минусы метода 4x4

Плюсы Минусы
Улучшает работу сердца и выносливость Требует высокой физической подготовки
Подходит для спортсменов на выносливость Неэффективна для набора мышечной массы
Занимает меньше часа Повышенная нагрузка на суставы
Быстро повышает VO₂ max Требует контроля пульса и техники

FAQ

Как часто можно выполнять тренировку 4x4?
Достаточно 2-3 раз в неделю. Чаще — риск переутомления и снижения эффективности.

Что нужно для начала?
Минимум оборудования — беговая дорожка, велотренажёр или просто открытое пространство. Главное — пульсометр.

Подходит ли она для похудения?
Косвенно — да. Благодаря высокой интенсивности тренировка ускоряет метаболизм, но её основная цель — улучшение выносливости и здоровья сердца.

Можно ли делать дома?
Да, если использовать скакалку, степ, гантели или эспандеры. Главное — соблюдать интервалы.

Мифы и правда о 4x4

  • Миф: Эта тренировка "омолаживает сердце на 20 лет".
    Правда: Исследования подтверждают улучшение эластичности сердца и VO₂ max, но не точное "омоложение".

  • Миф: Подходит всем без исключения.
    Правда: Высокоинтенсивная нагрузка противопоказана при сердечно-сосудистых нарушениях.

  • Миф: Эффективнее любой HIIT-программы.
    Правда: Результат зависит от цели — для выносливости 4x4 действительно оптимальна, но не для силового прогресса.

Исторический контекст

Методика родилась в Норвегии в 1990-х, когда учёные искали способ повысить спортивные показатели лыжников и бегунов на длинные дистанции. Эксперименты показали, что длительные интервалы нагрузки с активным восстановлением позволяют тренировать сердце почти так же эффективно, как у профессиональных спортсменов. Сегодня этот протокол применяют не только атлеты, но и реабилитационные центры для укрепления сердечно-сосудистой системы.

3 интересных факта

• Программу 4x4 используют даже в подготовке пилотов и альпинистов, где важна способность долго работать в условиях нехватки кислорода.
• Средний человек при правильном выполнении 4x4 может повысить VO₂ max на 10-15% за два месяца.
• Наиболее эффективным упражнением в рамках метода считается бег в гору или на дорожке с уклоном.

