Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Норфегия
Норфегия
© commons.wikimedia.org by Vikebe is licensed under CC0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:53

Маршрут, от которого захватывает дух: почему в 2026-м все поедут именно в Норвегию

В 2026 году дороги и мосты Норвегии станут ещё удобнее для путешественников

Путешествие по Норвегии — это не просто смена ландшафтов, а настоящее приключение, где каждая дорога превращается в живую картину. Здесь вы едете через туннели, прорубленные в скалах, останавливаетесь у ревущих водопадов, а за каждым поворотом открываются новые горизонты. В 2026 году отправиться в Норвегию особенно стоит: дороги стали ещё лучше, открылись новые мосты и тоннели, а инфраструктура для электромобилей теперь охватывает даже самые отдалённые фьорды.

Маршруты, которые нельзя пропустить

Главная трудность при планировании путешествия — выбрать из десятков живописных направлений. Для первого знакомства подойдёт маршрут по Западной Норвегии. Он охватывает Берген, Согне-фьорд, Гейрангер-фьорд и Олесунн — город, знаменитый архитектурой в стиле модерн. На пути придётся пользоваться мостами, тоннелями и паромами, многие из которых превращают обычное перемещение в мини-круиз.

Тем, кто ищет атмосферу уединения, подойдёт Арктическое шоссе от Будё до мыса Нордкап. Этот путь проходит через Лофотенские острова с их зубчатыми вершинами, вырастающими прямо из моря. Здесь летом сияет полуночное солнце, а зимой можно увидеть северное сияние.

Если вы предпочитаете спокойствие и тишину, выберите центральные регионы страны. Дорога между Осло и Тронхеймом пролегает через густые леса, старинные шахтёрские города вроде Рёруса и национальные парки, такие как Рондане. Это сердце страны — суровое, но гостеприимное.

Национальные живописные дороги

Норвегия официально выделила 18 маршрутов как "национальные живописные дороги". Каждый из них спроектирован так, чтобы показать лучшие виды страны. На пути расположены дизайнерские смотровые площадки и зоны отдыха, где современная архитектура гармонично сочетается с природой. Если включить хотя бы два-три таких маршрута в план, поездка станет по-настоящему особенной.

Среди них — Атлантическая океанская дорога, соединяющая мостами цепь крошечных островов. Волны здесь нередко разбиваются прямо у дороги, создавая эффект присутствия посреди стихии. Этот участок стал культовым, появляясь в фильмах и рекламных роликах по всему миру.

Не менее впечатляет плато Хардангервидда — крупнейшее горное плато Европы. Здесь можно увидеть дикие просторы, кочующие стада северных оленей и старинные каменные мосты. На другом конце страны — Тролльстиген, знаменитая серпантинная дорога из одиннадцати крутых поворотов, поднимающаяся к облакам. Это один из самых фотографируемых участков в Норвегии.

В 2026 году путешественников ждут обновления: новые кафе и удобства на пляже Хаукланд, улучшенные зоны отдыха вдоль маршрута Лофотен и панорамная площадка у моста Мобё на трассе Хардангервидда.

Практические советы для путешественников

Лучшее время для автомобильных поездок — с июня по сентябрь. Именно в эти месяцы открыты горные перевалы, а природа особенно щедра на краски. Весной обильно падают водопады, летом можно купаться в фьордах, а осенью берёзовые леса переливаются золотом. Зимой дороги часто перекрывают из-за снегопадов — это сезон для опытных водителей, готовых к экстремальным условиям.

Арендовать машину можно в любом аэропорту или крупном городе. Если хотите испытать норвежскую "зелёную" мобильность — выбирайте электромобиль. Сеть зарядных станций здесь одна из лучших в Европе, а зарядка возможна даже в самых маленьких поселениях у фьордов. Большинство авто снабжено системой AutoPASS — электронным устройством, которое автоматически фиксирует оплату дорог и мостов. Паромы бронировать не нужно: они работают регулярно, и ожидание обычно занимает не больше получаса.

Где остановиться и что попробовать

Жильё в Норвегии само по себе часть приключения. Здесь можно остановиться в старинной усадьбе, рыбацкой хижине на берегу или уютном фермерском доме с видом на озеро. Такие варианты легко найти на популярных сайтах бронирования, а впечатления они оставляют куда ярче, чем стандартные отели.

Кулинарные впечатления тоже заслуживают внимания. На побережье подают свежевыловленную треску, мидии и креветки, во внутренних регионах — мясо северного оленя, ягнёнка, дикорастущие ягоды и домашние сыры. Норвежцы любят сезонные продукты и готовят просто, но с уважением к природе.

Советы шаг за шагом

  1. Забронируйте автомобиль и жильё минимум за два месяца до поездки.
  2. Составьте маршрут, включив 2-3 живописных дороги.
  3. Проверяйте погоду и состояние трасс на официальных сайтах Vegvesen.
  4. Берите с собой дождевик и запас еды — расстояния между городами могут быть большими.
  5. Планируйте день с запасом: каждые 200 километров могут занять пять часов пути.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Недооценить расстояние между пунктами.
    → Последствие: Пропущенные достопримечательности и усталость.
    → Альтернатива: Разбивайте маршрут на короткие отрезки и планируйте ночёвки.
  • Ошибка: Полагаться на мобильную связь везде.
    → Последствие: Потеря навигации в горах.
    → Альтернатива: Скачайте офлайн-карты заранее.
  • Ошибка: Не учесть погодные условия.
    → Последствие: Закрытые дороги.
    → Альтернатива: Проверяйте прогноз ежедневно и имейте запасной план.

Плюсы и минусы автомобильного путешествия

Плюсы

Минусы

Свобода выбора маршрута

Высокая стоимость топлива и паромов

Возможность исследовать малолюдные места

Погодные ограничения

Прекрасная инфраструктура для электромобилей

Необходимость внимательного вождения

Множество уютных мест для ночлега

Частые паромные ожидания

А что если…

А что если совместить поездку с активным отдыхом? Норвегия предлагает каякинг по фьордам, пешие походы по ледникам и велосипедные маршруты вдоль озёр. Любители фотоохоты могут отправиться на наблюдение за китами в Тромсё или полярными сияниями в Альте. А если вы путешествуете семьёй, стоит добавить в маршрут музей викингов в Осло или океанариум в Бергене.

FAQ

Какой автомобиль лучше арендовать?
Лучше выбирать кроссовер или электромобиль. Первый подходит для горных трасс, второй — для коротких дистанций между фьордами.

Что взять с собой?
Обязательно дождевик, ветровку, термос и павербанк. Даже летом температура в горах может опускаться ниже +10 °C.

Можно ли путешествовать с детьми?
Да, дороги безопасные, а большинство остановок оборудованы туалетами и игровыми площадками.

Мифы и правда

  • Миф: Норвегия слишком дорогая для самостоятельных путешествий.
    Правда: При планировании маршрута и бронировании заранее можно уложиться в умеренный бюджет.
  • Миф: В Норвегии всегда холодно.
    Правда: Летом температура в фьордах достигает +25 °C, а дни практически бесконечны.
  • Миф: Электромобилем сложно путешествовать.
    Правда: Норвегия — лидер Европы по числу зарядных станций, поездка будет комфортной и экологичной.

3 интересных факта

  1. В Норвегии более 1200 тоннелей, включая самый длинный в мире — Лэрдал (24,5 км).
  2. Национальные дороги украшены современными арт-объектами — от стеклянных смотровых площадок до деревянных мостков над пропастями.
  3. Более 98% энергии в стране производится из возобновляемых источников, поэтому даже зарядка электромобиля экологична.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Tripadvisor назвал Рим лучшим гастрономическим направлением мира в 2025 году сегодня в 15:09
Мир бросил вызов Италии: неожиданная тройка лучших городов для гурманов

Рим снова на гастрономическом троне! Согласно последнему рейтингу Tripadvisor, этот город удивляет гурманов вкусами и традициями подготовки блюд. Откройте для себя секреты кулинарного успеха Рима в 2025!

Читать полностью » Инструкторы перечислили шаги подготовки к первому походу для новичков сегодня в 6:48
С чего начать, если вы ни разу не были в походе: план физической подготовки шаг за шагом

Собираетесь в первый поход? Рассказываем, как подготовиться физически, что взять с собой и как не выдохнуться на маршруте, чтобы горы стали удовольствием, а не испытанием.

Читать полностью » Эксперты составили базовый список снаряжения и одежды для походов в любой сезон сегодня в 5:46
Палатка, спальник и здравый смысл: как выбрать снаряжение для любого маршрута

Собираетесь в поход? Этот список поможет не забыть ничего важного — от спальника до фляги. Как выбрать рюкзак, защититься от клещей и не уставать под тяжестью снаряжения.

Читать полностью » Эксперты перечислили требования авиакомпаний к переноскам для перевозки животных сегодня в 4:40
Как подготовить переноску и питомца к полёту: пошаговый чек-лист путешественника

Собираетесь лететь с питомцем? Узнайте, какую переноску выбрать, какие требования предъявляют авиакомпании и как подготовить животное к перелёту без стресса.

Читать полностью » Психологи назвали причины ссор между парами во время совместных путешествий сегодня в 3:42
Как не поссориться в отпуске: вопросы, которые стоит задать до вылета

Романтика и ссоры, общие мечты и разные привычки: как провести отпуск вдвоём, не поссориться и вернуться домой не врагами, а ещё ближе.

Читать полностью » The Guardian: британка 65 лет рассказала о поездке по пяти странам Азии сегодня в 2:15
Мечта не стареет: почему всё больше людей открывают мир после 60

Все больше пожилых путешественников выбирают не пляжи, а приключения. Как пенсионеры открывают для себя Туркменистан и почему это не для слабонервных.

Читать полностью » Дипломат Ильин: в Таиланде усилили проверки россиян на границе сегодня в 1:15
Пхукет под прицелом миграционной службы: россиян депортируют даже за фриланс

Таиланд усилил миграционный контроль: за 2025 год из страны выслали уже сотню россиян. Разбираемся, кого это касается и как избежать депортации.

Читать полностью » Туроператор Михаил Богдасаров сообщил о росте цен на услуги на Байкале сегодня в 0:26
Байкал стал роскошью: почему зима на озере теперь не для всех

Путешествие на зимний Байкал обещает ледяную красоту и головокружительные пейзажи, но за это чудо природы придётся заплатить немало — узнали, сколько именно.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Однолетние растения нужно убирать из грунта до первых заморозков
Спорт и фитнес
Бруклинские подтягивания — новый этап развития уличного фитнеса в России
Садоводство
Осенний шпинат продолжает расти при понижении температуры и коротком световом дне
Дом
Алехандра Селайя: первая стирка постельного белья защищает кожу и здоровье
Спорт и фитнес
Правильное выполнение выхода силой на турнике: рекомендации тренеров
Красота и здоровье
Врачи-косметологи назвали масла усьмы и розовую воду основой ухода за кожей у арабских женщин
Питомцы
У шарпеев уникальный запах кожи благодаря особому составу кожного секрета
Питомцы
Кошки старше 10 лет нуждаются в особом рационе и уходе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet