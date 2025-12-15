Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:23

Отпуск на краю карты стал массовым: Север неожиданно вошёл в моду

Инвестиции сделали Арктику доступнее для туристов

Север России перестал быть экзотикой для узкого круга путешественников и всё увереннее входит в туристические планы массовой аудитории. Поездки за Полярный круг больше не воспринимаются как сложное и дорогое приключение: инфраструктура развивается, маршруты становятся понятнее, а интерес к новым впечатлениям внутри страны растёт. Об этом сообщает издание Profile.ru.

Почему россияне выбирают Север

По данным профильных аналитиков, в 2024 году туристический поток в Арктическую зону и на Русский Север увеличился на 7% по сравнению с предыдущим годом. Такой рост связан не только с эффектом новизны, но и с системными изменениями. Северные регионы активно инвестируют в аэропорты, гостиницы, базы отдыха и сервисы для путешественников, что делает поездки более комфортными и предсказуемыми.

Дополнительным фактором становится запрос на "другую Россию" — менее очевидную, но насыщенную природными и культурными смыслами. Туристы всё чаще ищут не стандартный пляжный отдых, а эмоции, связанные с природой, локальной кухней и аутентичными городами.

Вологодская область и Карелия

Вологодская область привлекает сочетанием истории и спокойного ритма. Старинные города, музеи, природные тропы и возможность посетить резиденцию Деда Мороза делают регион популярным для коротких поездок и семейного отдыха. При этом стоимость проживания и туров остаётся относительно доступной, а транспортная доступность не ограничивается авиасообщением.

Карелия закрепила за собой репутацию направления для активного туризма. Летом здесь востребованы маршруты к водопадам и озёрам, сплавы и пешие походы, зимой — лыжи и сноуборд. Регион предлагает широкий выбор размещения — от бюджетных вариантов до комфортных гостиниц, что расширяет аудиторию путешественников.

Мурманская область и арктические впечатления

Мурманскую область всё чаще называют "воротами в Арктику". Туристов сюда привлекают северное сияние, морская гастрономия, катание на снегоходах и айс-флоатинг. Хибины становятся альтернативой более дорогим горнолыжным курортам, а стоимость ски-пассов здесь заметно ниже.

Для тех, кто ищет уединения, развиваются эко-отели и коттеджи с панорамными видами на тундру. Такой формат отдыха отвечает запросу на тишину и визуальные впечатления, которые сложно найти в традиционных туристических центрах.

Дальняя Арктика и роль государства

Более удалённые регионы — Ямал, Чукотка, Камчатка — пока остаются дорогими направлениями из-за сложной логистики. Однако спрос на такие поездки растёт. Туроператоры берут на себя организацию маршрутов, снижая риски для туристов и повышая безопасность путешествий.

Значимую роль играет государственная поддержка. В северных регионах реализуются программы по развитию туристической инфраструктуры, инвесторам предоставляются льготы и субсидии. Это не только увеличивает турпоток, но и создаёт новые рабочие места, закрепляя туризм как один из драйверов региональной экономики.

