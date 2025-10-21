Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Снегоход Ямаха
Снегоход Ямаха
© commons.wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована вчера в 23:27

Полмиллиона за снегоход: в Югре расширяют помощь для ханты и манси

Коренные жители Югры смогут получить до 500 тысяч рублей за покупку снегоходов и лодок

В Югре вырос размер компенсации за покупку техники для представителей коренных малочисленных народов Севера — ханты и манси. Теперь они смогут получить до 500 тысяч рублей за приобретение снегоходов, квадроциклов и лодок. Такое решение приняли на выездном заседании правительства округа под руководством губернатора Руслана Кухарука.

Что изменилось

"В Югре вносятся изменения в документ, касающийся мер по реализации государственной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера”. В связи со значительным повышением рыночной стоимости отдельных дорогостоящих материально-технических средств, таких как снегоход, лодочный мотор или лодка, увеличивается и предельный размер компенсации за их покупку — с 200 до 500 тысяч рублей", — говорится на официальном сайте правительства ХМАО.

Кроме того, расширен перечень техники, за которую можно получить выплату. Теперь в него входят:

  • квадроцикл,

  • бензопила,

  • пилорама.

Как получить компенсацию

Обратиться за выплатой можно один раз в пять лет. По данным окружного департамента, ежегодно компенсацией пользуются около 100 человек.

Программа направлена на поддержку традиционного образа жизни коренных народов — охоты, рыболовства и заготовки древесины, а также на улучшение условий их быта и мобильности в труднодоступных районах округа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Омске горожанка отстояла своё право задавать 16.10.2025 в 19:35
Одна против системы: как логопед из Омска доказала в суде, что власть не имеет права затыкать граждан

Омский суд впервые признал незаконной блокировку жительницы в паблике мэрии. Активистка доказала, что власть не вправе «банить» граждан за неудобные вопросы.

Читать полностью » В ЯНАО предложено ввести 29 новых праздничных дней и памятных дат в рамках нового законопроекта 15.10.2025 в 6:47
ЯНАО вводит новые праздники: какие памятные даты скоро станут официальными

В ЯНАО могут появиться новые праздничные дни и памятные события, включая важные исторические моменты, такие как присвоение Салехарду звания «Город трудовой доблести». Узнайте, что еще может быть добавлено в новый закон.

Читать полностью » В ЯНАО планируют поддержать бюджет облигационным займом на 27 миллиардов рублей к 2027 году 15.10.2025 в 5:26
ЯНАО на грани рекорда: облигационный заем на 27 миллиардов рублей — что это значит для региона

ЯНАО планирует выпустить облигации на сумму 18 миллиардов рублей в 2025 году и 27 миллиардов к 2027 году. Как это повлияет на региональную экономику и что стоит за таким решением? Узнайте подробности.

Читать полностью » В ЯНАО зафиксирован рост заболеваемости ветряной оспой — более 2,5 тысяч случаев в 2025 году 15.10.2025 в 4:54
Ветер в лицо Ямала: как рост заболеваемости ветряной оспой влияет на детей в регионе

В Ямале наблюдается рост заболеваемости ветряной оспой. Какую профилактику рекомендуют специалисты и как обстоят дела с вакцинацией? Узнайте все подробности.

Читать полностью » В ЯНАО 35% безработных имеют высшее образование, 34% — среднее профессиональное 15.10.2025 в 3:26
Что делать с 19 563 вакансиями? ЯНАО открывает новые возможности для соискателей

В Службу занятости ЯНАО в 2025 году обратились почти 4000 человек. Какие профессии востребованы в регионе и каковы перспективы трудоустройства — читайте подробности.

Читать полностью » В Новом Уренгое после дорожных работ появится 18 новых теплых павильонов для удобства пассажиров 15.10.2025 в 2:26
18 новых теплых павильонов в Новом Уренгое: зимний комфорт для пассажиров на подходе

В Новом Уренгое планируют установить 18 новых теплых остановок. Какие районы города получат новые павильоны и что изменится в общественном транспорте — читайте в нашем материале.

Читать полностью » В Сургуте врачи кардиодиспансера спасли жизнь 63-летнему мужчине от фибрилляции желудочков 15.10.2025 в 1:26
Чудо в Сургуте: врачи кардиодиспансера спасли жизнь мужчине за четыре минуты

В Сургуте врачи кардиодиспансера спасли жизнь пациенту, предотвратив фибрилляцию желудочков. Важность своевременной медицинской помощи подчеркнула главный врач.

Читать полностью » В Сургуте зарплаты в образовании, здравоохранении и культуре увеличат на 7,6% 15.10.2025 в 0:22
Сургут дарит рост зарплат: кто из муниципальных работников получит 7,6% больше

В Сургуте увеличат фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений на 7,6%. Кто получит повышение и как это повлияет на работу местных учреждений — читайте в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Минпромторг: льготные ставки утильсбора сохранятся для машин до 160 лошадиных сил
Наука
Токийский университет: поседение волос связано с защитным механизмом ДНК
Дом
Дизайнеры назвали устаревшие варианты штор и предложили современные замены
Спорт и фитнес
Упражнение альпинист в плиометрике: тренер Эндрю Лонг-Мидлтон объяснил, как оно развивает скорость бега
Красота и здоровье
Александр Мясников рассказал, как микробиом кишечника влияет на поведение человека
Садоводство
В Хабаровском крае садовые работы осенью проводят по ускоренному графику из-за ранних заморозков
Культура и шоу-бизнес
Режиссёр "Чёрной пантеры" Райан Куглер работает над перезапуском "Секретных материалов" для Hulu
Авто и мото
Инспектор ГАИ Корнеев: автоподставщики используют новые схемы обмана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet