Полмиллиона за снегоход: в Югре расширяют помощь для ханты и манси

В Югре вырос размер компенсации за покупку техники для представителей коренных малочисленных народов Севера — ханты и манси. Теперь они смогут получить до 500 тысяч рублей за приобретение снегоходов, квадроциклов и лодок. Такое решение приняли на выездном заседании правительства округа под руководством губернатора Руслана Кухарука.

Что изменилось

"В Югре вносятся изменения в документ, касающийся мер по реализации государственной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера”. В связи со значительным повышением рыночной стоимости отдельных дорогостоящих материально-технических средств, таких как снегоход, лодочный мотор или лодка, увеличивается и предельный размер компенсации за их покупку — с 200 до 500 тысяч рублей", — говорится на официальном сайте правительства ХМАО.

Кроме того, расширен перечень техники, за которую можно получить выплату. Теперь в него входят:

квадроцикл,

бензопила,

пилорама.

Как получить компенсацию

Обратиться за выплатой можно один раз в пять лет. По данным окружного департамента, ежегодно компенсацией пользуются около 100 человек.

Программа направлена на поддержку традиционного образа жизни коренных народов — охоты, рыболовства и заготовки древесины, а также на улучшение условий их быта и мобильности в труднодоступных районах округа.