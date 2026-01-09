Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:22

Мороз, снег и невероятная красота: почему поездки за северным сиянием становятся мейнстримом

Лучшими регионами для наблюдения северного сияния стали Ямал и Мурманск — Авито

Арктический туризм в России переживает заметный подъем: все больше путешественников выбирают северные регионы ради редкого природного явления — полярного сияния. В новогодние праздники спрос на такие поездки особенно высок, а ключевые точки притяжения уже определились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов "Авито Путешествия" и "Яндекс Путешествия".

Ямал и Мурманская область — лидеры наблюдений

По оценке аналитиков "Авито Путешествий", лучшими регионами для наблюдения северного сияния остаются Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Именно здесь туристам доступна развитая инфраструктура: организованные экскурсии, теплые стоянки для ожидания природного явления и возможность комфортно переночевать в городах. Это делает поездки менее экстремальными и более предсказуемыми.

Стоимость размещения в этих регионах остается сравнительно доступной. Средняя цена аренды квартиры в Мурманской области составляет около 3,3 тыс. рублей в сутки, на Ямале — примерно 3,6 тыс. рублей. Такие расценки, по мнению экспертов, способствуют росту интереса к арктическим направлениям в высокий сезон.

География спроса и цены на проживание

По данным "Яндекс Путешествий", этой зимой туристы также активно выбирают ЯНАО, Чукотку, Архангельскую область и Териберку в Мурманской области. Эти локации стабильно входят в число самых популярных у любителей северных пейзажей и редких природных эффектов. При этом стоимость размещения здесь заметно различается.

Средняя цена номера в отеле в период новогодних каникул колеблется от 6 до 8 тыс. рублей в сутки. Самым дорогим направлением остается Териберка, где стоимость проживания превышает 21 тыс. рублей за ночь. Высокие цены объясняются ограниченным номерным фондом и повышенным спросом в праздничный период.

Как повысить шансы увидеть северное сияние

Туристические сервисы обращают внимание, что успех поездки во многом зависит от подготовки. Путешественникам рекомендуют планировать визит минимум на несколько ночей, чтобы компенсировать погодные риски и нестабильность солнечной активности. Также перед выездом советуют проверять индекс геомагнитной активности: при значениях выше четырех вероятность увидеть сияние возрастает.

Отдельное внимание уделяется экипировке. Туристам рекомендуют брать качественное термобелье, обувь на толстой подошве, термосы и грелки. Для фото- и видеотехники, которая быстро разряжается на морозе, специалисты советуют иметь при себе портативные зарядные устройства, без которых ночная охота за северным сиянием может оказаться недолгой.

