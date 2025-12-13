Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Северное сияние над горами
Северное сияние над горами
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:07

Небо загорелось после полуночи: жители Ленобласти стали свидетелями редкого явления

Жители Ленобласти заметили северное сияние над Финским заливом в ночь на 13 декабря

Необычное природное явление вновь привлекло внимание жителей Северо-Запада: в ночном небе над Ленинградской областью вспыхнули яркие световые узоры. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщения очевидцев и публикации в социальных сетях и телеграм-каналах.

Сияние над Выборгом и побережьем

Северное сияние наблюдали в ночь на 13 декабря 2025 года в разных точках Ленинградской области. Очевидцы делились фотографиями и видеозаписями, сделанными в Выборге и на побережье Финского залива. В телеграм-канале "Астрофотоболото" появилось сообщение:

"Северное сияние в центре Выборга. Выборг, залив Салакка-Лахти, 01:30".

Наблюдения велись и за пределами города. Пользователи писали, что свечение было заметно в районе Осиновецкого маяка, а также в населённом пункте Шепелево. География сообщений указывает на то, что явление охватило значительную часть прибрежной зоны региона.

Как выглядело ночное небо

Очевидцы описывали сияние как многослойное и динамичное. По их словам, сначала в небе появились характерные "дюны" — редкий визуальный эффект, который не всегда хорошо различим невооружённым глазом. В телеграм-каналах отмечали, что на раннем этапе свечение выглядело как размытое серое облако.

После часа ночи картина изменилась.

"Ажурное сияние сегодня ночью на берегу Финского залива в Шепелево. Сначала на небе появились дюны, не частый вид, глазами скорее размытое серое облачко, но после часа ночи небо заполыхало ярко-ярко", — сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов.

Эти описания сопровождались кадрами с насыщенными зелёными и розовыми оттенками.

Редкое явление для региона

Северное сияние не является для Ленинградской области регулярным событием, поэтому каждый подобный эпизод вызывает повышенный интерес. Обычно такие явления связывают с повышенной солнечной активностью и возмущениями магнитного поля Земли. При благоприятных условиях сияние становится заметным значительно южнее полярного круга.

Ночное свечение над регионом стало заметным событием для местных жителей и любителей астрономии. Фотографии и описания быстро распространились в соцсетях, превратив природное явление в один из самых обсуждаемых эпизодов ночи.

