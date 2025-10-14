Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:21

Сердце, лёгкие и нервы не выдерживают: с чем чаще всего болеют на Севере

В Югре чаще всего диагностируют гипертонию, ишемическую болезнь сердца и бронхит — Пироговский университет

Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще всего страдают артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, бронхитом и депрессией. Такие данные URA. RU сообщили специалисты Института фармации и медицинской химии Пироговского университета.

Болезни сердца и лёгких — на первом месте

"Наиболее частые заболевания, которые встречаются и распространяются на Севере, — артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца", — рассказал к. м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии института Андрей Кондрахин.

По его словам, жители Югры также часто сталкиваются с хронической обструктивной болезнью лёгких, бронхитом и тревожными расстройствами. Медики связывают частые заболевания дыхательной системы с низкими температурами и высокой влажностью, из-за которых перегружается дыхательный тракт.

Северная депрессия

Наряду с физическими заболеваниями, у северян распространены депрессия и сезонное аффективное расстройство.

"Дефицит солнечного света в регионе напрямую влияет на уровень серотонина и вызывает депрессивные состояния", — отметил Андрей Кондрахин.

Для профилактики специалисты рекомендуют приём витамина D, использование ламп дневного света, а также поддержание активного образа жизни в зимние месяцы.

Болезни желудка и обмена веществ

Среди других частых недугов — гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Это объясняется особенностями северного питания, где большое место занимает рыба и продукты животного происхождения. Также медики отмечают рост случаев сахарного диабета и ожирения.

Как предотвратить заболевания

Эксперты советуют:

  • соблюдать рациональное питание, снижая долю мясных продуктов летом и увеличивая зимой;

  • больше двигаться, особенно в тёплое время года;

  • избегать переохлаждения лица и дыхательных путей при низких температурах.

Такие меры, по словам специалистов, позволяют значительно снизить риски сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также улучшить общее самочувствие.

