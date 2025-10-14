Сердце, лёгкие и нервы не выдерживают: с чем чаще всего болеют на Севере
Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще всего страдают артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, бронхитом и депрессией. Такие данные URA. RU сообщили специалисты Института фармации и медицинской химии Пироговского университета.
Болезни сердца и лёгких — на первом месте
"Наиболее частые заболевания, которые встречаются и распространяются на Севере, — артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца", — рассказал к. м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии института Андрей Кондрахин.
По его словам, жители Югры также часто сталкиваются с хронической обструктивной болезнью лёгких, бронхитом и тревожными расстройствами. Медики связывают частые заболевания дыхательной системы с низкими температурами и высокой влажностью, из-за которых перегружается дыхательный тракт.
Северная депрессия
Наряду с физическими заболеваниями, у северян распространены депрессия и сезонное аффективное расстройство.
"Дефицит солнечного света в регионе напрямую влияет на уровень серотонина и вызывает депрессивные состояния", — отметил Андрей Кондрахин.
Для профилактики специалисты рекомендуют приём витамина D, использование ламп дневного света, а также поддержание активного образа жизни в зимние месяцы.
Болезни желудка и обмена веществ
Среди других частых недугов — гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Это объясняется особенностями северного питания, где большое место занимает рыба и продукты животного происхождения. Также медики отмечают рост случаев сахарного диабета и ожирения.
Как предотвратить заболевания
Эксперты советуют:
-
соблюдать рациональное питание, снижая долю мясных продуктов летом и увеличивая зимой;
-
больше двигаться, особенно в тёплое время года;
-
избегать переохлаждения лица и дыхательных путей при низких температурах.
Такие меры, по словам специалистов, позволяют значительно снизить риски сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также улучшить общее самочувствие.
