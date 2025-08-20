Стела, которая может переписать историю Китая: что нашли археологи

Недавно в Улан-Чабе, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия, была обнаружена удивительная каменная надпись, предварительно названная "Стела Северного путешествия императора". Это открытие стало настоящей сенсацией в археологических кругах и может изменить наше понимание истории династии Северная Вэй.

Описание находки

Надпись, высеченная на естественном гранитном валуне, была найдена в ходе совместных полевых исследований Института культурного наследия и археологии Внутренней Монголии и местных органов управления культурным наследием. Учёные считают, что это одно из самых значительных археологических открытий последних лет, связанное с династией Северная Вэй (386-534 гг. н. э.).

В верхней части стелы изящным шрифтом выведены слова "Стела Северного похода императора". Размеры резьбы составляют 1,9 метра в ширину и 2,6 метра в высоту. Несмотря на многовековую эрозию, сохранилось более 50 иероглифов, среди которых встречаются термины, такие как дай (династия), июэ (первый месяц) и мофу — титул, использовавшийся для вождей племён восточного ху.

Исторический контекст

Слово "Мофу" упоминается не менее семи раз, что может свидетельствовать о наличии союзов или иерархий среди приграничных племён. Исследователи уже начали проводить цифровое сканирование с высоким разрешением и создавать чернильные оттиски для сохранности надписи. Также планируются меры по консервации стелы, чтобы защитить её от дальнейшего выветривания и включить в список культурных реликвий Китая.

Хотя текст не содержит явных хронологических маркеров, эксперты осторожно связывают стелу с северным походом императора Даоу в 399 году н. э., описанным в "Цзычжи Тунцзянь". В этом контексте важно отметить, что император Даоу разделил свои войска на восточную и западную колонны и одержал победу над племенами гаочэ.

Значение находки

Двор Северной Вэй был известен тем, что увековечивал свои военные походы монументальными надписями. Если данные о стеле подтвердятся, она станет частью значимой группы императорских надписей, предоставляя новые свидетельства о том, как династия отмечала свои пограничные походы и укрепляла власть на спорных территориях.

Уланчаб, где была обнаружена стела, исторически служил стратегическим транспортным узлом на Чайном пути. Археологические данные свидетельствуют о том, что этот регион на протяжении тысячелетий был перекрёстком культур, что делает находку ещё более значимой.

Будущее исследований

По словам Сунь Цзиньсуна, директора Института культурного наследия и археологии Внутренней Монголии, текущие исследования будут сосредоточены на установлении возраста надписи и её исторического контекста. Учёные надеются, что дальнейшие исследования помогут глубже понять сложные взаимоотношения между государством Северная Вэй и степными племенами, а также использование династией монументальных текстов для распространения власти.