Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пляж Северной Кореи
Пляж Северной Кореи
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Туристы в Северной Корее: всё не так, как кажется на первый взгляд

Первые туристы посетили Северную Корею после снятия ограничений

Когда речь заходит о Северной Корее, первое, что приходит на ум, — строгие ограничения, закрытые границы и загадочная атмосфера. Однако в последнее время всё чаще можно услышать о тех, кто всё же решился на путешествие в эту страну. И теперь, спустя годы изоляции, отельные комплексы и пляжи страны открыли свои двери для редких иностранных туристов.

Репортёр CNN Уилл Рипли, рассказал о разговоре с первыми путешественниками, которые посетили Северную Корею после снятия пандемийных ограничений. То, что они увидели, стало настоящим открытием.

Новый взгляд на курорты страны

Туристический сервис в Северной Корее, несмотря на свою строгость, всё-таки развивается. Морской курорт, который Рипли посетил, полностью подготовлен к приезду иностранных гостей. Здесь можно найти пляжи с хорошим оборудованием, но вот странные моменты тоже не обошли стороной.

Многие продукты и услуги — подделки известных брендов. Например, Starbucks, который можно встретить в одном из кафе, не имеет ничего общего с оригинальной сетью. Это всего лишь имитация с привычным названием и узнаваемым логотипом. То же самое можно сказать о магазинах, где продаются товары, очень похожие на продукцию IKEA, но их качество и ассортимент далеки от оригинала.

Что говорят путешественники

Интересно, что эти элементы вполне соответствуют тому, как Северная Корея старается создавать впечатление нормальности для иностранных туристов. Всё - от еды до развлечений — будто бы создано специально для них. Но даже несмотря на это, в разговоре с Уиллом Рипли иностранные путешественники признались, что видели здесь много странного.

"Это было как попасть в другую реальность, где всё сделано для того, чтобы создать впечатление западного мира, но с ярко выраженной северокорейской атмосферой", — поделился один из путешественников.

Однако все эти "имитации" вряд ли способны скрыть реальное положение дел в стране. За видимой туристической оболочкой скрывается строгая система, которая контролирует всё, что происходит.

Интриги и секреты под маской туризма

Конечно, поездка на курорт в Северной Корее — это не просто отдых на пляже. Это шанс увидеть страну, которую западный мир не часто бывает в состоянии посетить. Подобные курорты, несмотря на свою кажущуюся привлекательность, остаются частью глобальной политической игры.

Туристы, возвращаясь домой, делятся впечатлениями: они видели страну, которая пыталась быть похожей на нормальный курортный уголок, но при этом оставалась такой же закрытой и контролируемой, как и в остальном.

Для тех, кто решается посетить Северную Корею, этот опыт остаётся в памяти надолго. Интерес к стране растёт, но остаётся масса вопросов о том, насколько реальным может быть то, что скрывается за тщательно созданной туристической картиной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристу из Владивостока запретили въезд в Таиланд на 99 лет за попытку кражи сыра вчера в 16:17

Сыр обернулся изгнанием: россиянину закрыли дорогу в Таиланд на 99 лет

59-летнему туристу из Владивостока закрыли въезд в Таиланд на 99 лет после кражи сыра на сумму 2834 бат. Подробности шокирующего инцидента внутри.

Читать полностью » Женщину не пустили в Турцию из-за загранпаспорта с остатком менее 150 дней вчера в 15:02

Загранпаспорт действует, а поездка — нет: история, которая вывела людей из себя

Сотни тысяч пользователей TikTok обсуждают вирусную историю о том, как один неверный паспортный нюанс оставил женщину без отпуска в Турции — важные советы для путешественников.

Читать полностью » Лучшее время для поездки в Таиланд: сухой сезон с ноября по февраль 30.08.2025 в 14:06

7–10 дней в раю: как спланировать отдых в Таиланде без гонки и усталости

Откройте для себя, что сделало Таиланд привлекательным местом для миллиона туристов: пляжи, культура и советы по путешествию, виза, транспорт и лучший сезон!

Читать полностью » В Шархисабзе сохранились мечеть Кок-Гумбаз XV века и гробницы сыновей Темура 30.08.2025 в 13:03

Самарканд ослепляет блеском, а Шархисабз поражает тишиной: где настоящая история

Шархисабз — тихая родина Амира Темура, где история оживает среди руин. Узнайте о его архитектуре, культурном наследии и современных традициях.

Читать полностью » Пицунда в сентябре: пляжи и сосновые рощи вчера в 12:37

Пицунда в сентябре: особая атмосфера и достопримечательности

Сентябрьская Пицунда — это тёплое море, просторные пляжи и знаменитые сосновые рощи, которые делают воздух особенным и наполняют отдых гармонией.

Читать полностью » Новый Афон осенью: монастырь, пещеры и прогулки у моря вчера в 11:35

Монастырь, пещеры и прогулки у моря: что ждёт путешественников в Новом Афоне в сентябре

Новый Афон осенью особенно уютен: меньше туристов, мягкий климат и возможность насладиться монастырём, пещерами и прогулками у моря без спешки.

Читать полностью » Почему сентябрь делает Гагру особенно привлекательной вчера в 10:34

Тайна Гагры: как меняется курорт в бархатный сезон

Гагра в сентябре остаётся одним из самых популярных курортов Абхазии. Мягкий климат, тёплое море и спокойная атмосфера делают отдых здесь особенным.

Читать полностью » Бархатный сезон в Сухуме: бюджетный отдых у моря вчера в 9:33

Осенний Сухум: море, тишина и колоритный отдых задешево

Сентябрь делает Сухум особенно привлекательным: тёплое море, мягкий климат, спокойные пляжи и атмосфера старого курорта, где время течёт медленнее.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Peugeot обновил 308: новые Matrix LED, гибрид на 195 л.с. и мягкий гибрид 1.2
Наука и технологии

Коллапс Гольфстрима может привести к холодным зимам в Европе
Спорт и фитнес

Медики объяснили, почему динамическая растяжка эффективнее статической
Садоводство

Сода против муравьёв: как избавиться от вредителей за 3 дня без химии
Питомцы

Основные причины побегов собак и способы их предотвратить
Еда

Куриное филе с грибами, шпинатом и черри в сливочном соусе: пошаговый рецепт
Авто и мото

Специалисты: топливо в герметичной таре сохраняет свои свойства до 5 месяцев
Дом

Эксперты отметили снижение спроса на меблированные квартиры в столичных новостройках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru