Туристы в Северной Корее: всё не так, как кажется на первый взгляд

Когда речь заходит о Северной Корее, первое, что приходит на ум, — строгие ограничения, закрытые границы и загадочная атмосфера. Однако в последнее время всё чаще можно услышать о тех, кто всё же решился на путешествие в эту страну. И теперь, спустя годы изоляции, отельные комплексы и пляжи страны открыли свои двери для редких иностранных туристов.

Репортёр CNN Уилл Рипли, рассказал о разговоре с первыми путешественниками, которые посетили Северную Корею после снятия пандемийных ограничений. То, что они увидели, стало настоящим открытием.

Новый взгляд на курорты страны

Туристический сервис в Северной Корее, несмотря на свою строгость, всё-таки развивается. Морской курорт, который Рипли посетил, полностью подготовлен к приезду иностранных гостей. Здесь можно найти пляжи с хорошим оборудованием, но вот странные моменты тоже не обошли стороной.

Многие продукты и услуги — подделки известных брендов. Например, Starbucks, который можно встретить в одном из кафе, не имеет ничего общего с оригинальной сетью. Это всего лишь имитация с привычным названием и узнаваемым логотипом. То же самое можно сказать о магазинах, где продаются товары, очень похожие на продукцию IKEA, но их качество и ассортимент далеки от оригинала.

Что говорят путешественники

Интересно, что эти элементы вполне соответствуют тому, как Северная Корея старается создавать впечатление нормальности для иностранных туристов. Всё - от еды до развлечений — будто бы создано специально для них. Но даже несмотря на это, в разговоре с Уиллом Рипли иностранные путешественники признались, что видели здесь много странного.

"Это было как попасть в другую реальность, где всё сделано для того, чтобы создать впечатление западного мира, но с ярко выраженной северокорейской атмосферой", — поделился один из путешественников.

Однако все эти "имитации" вряд ли способны скрыть реальное положение дел в стране. За видимой туристической оболочкой скрывается строгая система, которая контролирует всё, что происходит.

Интриги и секреты под маской туризма

Конечно, поездка на курорт в Северной Корее — это не просто отдых на пляже. Это шанс увидеть страну, которую западный мир не часто бывает в состоянии посетить. Подобные курорты, несмотря на свою кажущуюся привлекательность, остаются частью глобальной политической игры.

Туристы, возвращаясь домой, делятся впечатлениями: они видели страну, которая пыталась быть похожей на нормальный курортный уголок, но при этом оставалась такой же закрытой и контролируемой, как и в остальном.

Для тех, кто решается посетить Северную Корею, этот опыт остаётся в памяти надолго. Интерес к стране растёт, но остаётся масса вопросов о том, насколько реальным может быть то, что скрывается за тщательно созданной туристической картиной.