Северная Корея изнутри: как живут туристы в мире, где нельзя выйти из отеля

Путешествия в Северную Корею из России перестали быть чем-то экзотическим. Всё больше туристов решаются увидеть своими глазами страну, которая десятилетиями оставалась одной из самых закрытых в мире. Их манит загадочность Пхеньяна, строгая архитектура, аккуратные улицы и ощущение, будто время здесь остановилось. Россияне посещают курорт "Вонсан-Кальма" на берегу Восточного моря, катаются на лыжах в "Масикрене", гуляют по улицам Расона — города на границе с Китаем и Россией. Нижневартовский путешественник Константин Каськаев стал одним из тех, кто решился на такое приключение и поделился впечатлениями.

"Если хотите снять больше интересных кадров в Северной Корее, то лучше ехать группой", — отметил путешественник Константин Каськаев.

Тур по стране чучхе: как это устроено

Туристические поездки в КНДР бывают двух типов: индивидуальные и групповые. Персональный тур предполагает более насыщенную программу, но и стоимость заметно выше — на 500-600 долларов. По мнению Константина, выбор очевиден: путешествие с группой не только экономичнее, но и дает чуть больше свободы. За каждым туристом в Северной Корее закреплены сопровождающие — гид, водитель и сотрудник госбезопасности, однако уследить за двадцатью участниками сложнее, чем за тремя.

Групповые туры формируют официально аккредитованные агентства, сотрудничающие с Министерством иностранных дел КНДР. Есть и перекупщики, но у них путёвки дороже — переплата может составлять до 60 тысяч рублей, а программа при этом почти не отличается. Туры предлагаются на 3-13 дней, стоимость — от 40 до 250 тысяч рублей.

Сколько стоит поездка в Северную Корею

Семидневное путешествие обошлось Константину в 150 тысяч рублей — в эту сумму вошли перелёты Владивосток-Пхеньян-Владивосток, проживание, питание и виза. Билеты до Владивостока и обратно он покупал отдельно, поэтому весь отдых в итоге стоил около 170 тысяч. Оформление визы занимает около двух недель, и, как рассказал путешественник, отказов почти не бывает — иностранная валюта стране нужна. Среди документов требуется, например, справка с места работы.

Когда лучше ехать

Оптимальные месяцы для поездки — апрель, май, октябрь и ноябрь, когда погода комфортная для экскурсий. Но туры организуются круглый год: зимой можно кататься на горных склонах, летом — отдыхать на морском побережье.

Что подают в корейских ресторанах

По словам путешественника, сервис в пхеньянском отеле "Янгакто" оказался на уровне европейских гостиниц. Туристов кормили три раза в день, завтрак — шведский стол, а меню объединяло элементы корейской и советской кухни. На столах встречались рис, овощи, мясо, холодные супы с лапшой, а также блюда, напоминающие драники или овощные котлеты.

"В рационе встречались драники и морковные котлеты, но в основном кормили блюдами местной кухни", — пояснил путешественник Константин Каськаев.

Особое впечатление на группу произвёл день, когда им предложили попробовать суп из собачатины. По словам туриста, гиду пришлось долго уговаривать показать это блюдо, и лишь после того как участники сдали по 15 долларов, им принесли заказ. Сам Константин пробовать отказался, но другие участники тура уверяли, что вкус был обычным — "как у любого мяса".

Ещё одна деталь — местное пиво. По словам путешественника, напиток туристам наливали ежедневно, иногда по целой бутылке на человека. Вначале это воспринималось как приятный бонус, но со временем перестало радовать: вкус был посредственным, а постоянные "подарки" воспринимались как часть идеологической программы.

Строгие правила и контроль

Туристам запрещено гулять самостоятельно: выход за территорию отеля возможен только в сопровождении группы и сопровождающих лиц. Фото- и видеосъёмка находится под контролем — снимать можно не всё. Нельзя фотографировать военных, стройки, инфраструктуру и кадры, где портреты вождей обрезаны. Если заметят нарушение, заставят удалить снимок. За каждым путешественником следят, пусть и не навязчиво.

"Фотографировать нельзя военных или строительные объекты, а при съемке портретов вождя надо следить, чтобы его изображение полностью помещалось в кадр", — отметил путешественник Константин Каськаев.

Все экскурсии проходят строго по утверждённой программе. Туристов возят к Монументу идей чучхе, на холм Мансудэ, в горы Механсан, в цирк и на сельхозплантацию. Порой показывают "исторические объекты", существование которых вызывает сомнения даже у самих гостей. Но увидеть настоящую жизнь простых корейцев можно только через окно автобуса.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы Уникальный опыт, недоступный большинству туристов Жёсткий контроль и отсутствие свободы перемещения Возможность увидеть Пхеньян и другие города своими глазами Невозможность общаться с местными жителями без разрешения Безопасность и организованность Высокая стоимость по сравнению с соседними странами Хороший сервис в отелях Идеологическая атмосфера и ограниченные развлечения

Советы тем, кто планирует поездку

Подавать документы на визу лучше заранее — за 3-4 недели до предполагаемой даты вылета. Выбирайте групповой тур: он дешевле и безопаснее, а программа ничуть не хуже индивидуальной. Не пытайтесь самостоятельно изучать город — за нарушение правил можно попасть в неприятную ситуацию. Соблюдайте осторожность при съёмке, особенно вблизи военных объектов и памятников. Возьмите с собой наличные доллары — банковские карты в КНДР не работают.

А что если нарушить правила?

Путешественники, которые пытаются действовать "по-своему", рискуют испортить поездку. Любое отклонение от программы вызывает подозрения у сопровождающих, и тогда экскурсии могут быть сокращены. Поэтому важно соблюдать инструкции, уважать местные традиции и помнить: даже без вольностей путешествие в КНДР останется незабываемым опытом.

Мифы и правда о поездках в КНДР

Миф 1. Туристы не могут фотографировать ничего.

Правда: можно снимать, но только то, что разрешат гиды.

Миф 2. В стране голод и разруха.

Правда: в туристических зонах чисто, ухоженно и безопасно. Но доступ к бытовой жизни граждан закрыт.

Миф 3. Попасть в КНДР невозможно.

Правда: туры организуются регулярно, оформить визу реально — ограничения касаются только журналистов и дипломатов.

Интересные факты

• В Пхеньяне туристы могут расплачиваться юанями, евро и долларами, но не местной валютой.

• В стране работают всего две авиакомпании, и обе принадлежат государству.

• Все телевизионные каналы находятся под полным контролем, а новостные выпуски в гостиницах синхронизируются по расписанию.

FAQ

Как попасть в Северную Корею?

Через официальные агентства, аккредитованные МИД КНДР. Основной маршрут проходит через Владивосток.

Сколько стоит тур?

Минимальная стоимость — около 40 тысяч рублей за короткую поездку, максимум — до 250 тысяч за расширенную программу.

Можно ли пользоваться интернетом?

Нет. Для иностранных туристов доступ закрыт, только в некоторых отелях есть локальные сети без выхода во внешний мир.

Что можно привезти из КНДР?

Разрешены сувениры, книги, марки, алкоголь и предметы народных ремёсел, но запрещён вывоз местной валюты и газет.

Опасно ли ехать в КНДР?

Нет, если соблюдать правила. За туристами внимательно следят, поэтому инциденты случаются крайне редко.