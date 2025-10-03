Тур в КНДР: чем удивляют гостей там, где всё запрещено

Поездка в одну из самых закрытых стран мира давно стала своеобразным вызовом для любителей необычных маршрутов. Северная Корея открывает перед иностранцами лишь часть своей жизни, но даже эти фрагменты способны удивить и оставить массу впечатлений. Нижневартовский путешественник Константин Каськаев рассказал, сколько стоит тур, чем кормят туристов и с какими правилами придется столкнуться в стране чучхе.

Виды туров: индивидуальные и групповые

Туристические агентства предлагают два формата путешествий — индивидуальные и групповые. Первый вариант дороже примерно на 500-600 долларов, но при этом программа становится более насыщенной.

"Несмотря на это, я рекомендую выбирать именно групповой, потому что трем-четырем северокорейцам — гидам, водителю и чекисту — сложнее уследить за группой из 20-25 человек, нежели за двумя-тремя туристами", — сказал путешественник Константин Каськаев.

Групповой тур позволяет чуть свободнее фотографировать, получать больше впечатлений и реже ощущать постоянный контроль.

Когда ехать в КНДР

Климат играет важную роль. По словам путешественника, оптимальными месяцами считаются апрель-май и октябрь-ноябрь. Лето слишком жаркое, зима — холодная, а межсезонье дает комфортную погоду для прогулок. Однако туры из России проводятся круглогодично, поэтому выбор зависит от личных предпочтений.

Сколько стоит поездка

Семидневный тур в Северную Корею обошелся Константину примерно в 150 тысяч рублей. В эту сумму включены перелеты Владивосток — Пхеньян — Владивосток, проживание, виза и экскурсионная программа. С учетом перелета из Нижневартовска до Владивостока и обратно итоговые расходы составили около 170 тысяч рублей.

Стоимость туров варьируется от 40 до 250 тысяч рублей в зависимости от продолжительности (3-13 дней) и выбранного агентства. Приобретая путевку у перекупщиков, можно переплатить до 60 тысяч рублей.

Визу оформляют за две недели, и почти всегда положительно: стране нужна иностранная валюта. В пакет документов, кроме анкеты и паспорта, входит справка с места работы.

Отель и питание

Туристов размещают в пятизвездочном "Янгакто" — крупнейшем отеле Пхеньяна. По уровню сервиса его можно сравнить с хорошими европейскими гостиницами.

На завтрак предлагают шведский стол. В меню есть привычные для россиян блюда — драники, морковные котлеты. В остальное время доминирует корейская кухня: рис с овощами, мясные блюда, холодный суп с лапшой — куксу.

Интересной особенностью стало то, что ежедневно на обед и ужин туристам выдавали пиво.

"Честно скажу, я в жизни столько не выпивал, но тут подумал, что раз все оплачено, то можно попробовать", — отметил путешественник.

Национальные блюда

Отдельного внимания заслуживает вопрос собачатины.

"Сначала гид отнекивался, но в итоге после того, как собрали по 15 долларов с каждого, нам его все же принесли", — вспоминает Константин Каськаев.

По его словам, сам он есть не стал, а другие туристы отмечали, что вкус мало отличается от привычного мяса.

Контроль и правила

Главная особенность путешествия — строгий надзор. Туристы могут покидать отель только в сопровождении гида, переводчика, представителя турфирмы и сотрудника службы безопасности.

"Они контролируют все твои действия. Например, говорят, что можно фотографировать, а что — нельзя", — пояснил Константин Каськаев.

Фотографировать запрещено военных, строительные объекты и любые кадры, где портреты вождей обрезаны.

Все экскурсии проходят по заранее утвержденному маршруту: Монумент идей чучхе, холм Мансудэ, горы Механсан. В программу включены цирковое шоу, плантации и посещение гробницы исторического деятеля.

Сравнение: групповой и индивидуальный тур

Формат Стоимость Особенности Уровень свободы Индивидуальный +$500-600 Гибкая программа Минимальный Групповой дешевле Массовый маршрут Чуть больше свободы

Советы шаг за шагом

Подавать документы на визу минимум за 2-3 недели. Выбирать групповой тур ради большего комфорта. Брать наличные доллары: карты не работают. Продумать личные привычки — пиво входит в стоимость, но можно отказаться. Следить за правилами фотографирования, чтобы избежать неприятностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить путевку у перекупщиков.

Последствие: переплата до 60 тыс. руб.

Альтернатива: обращаться в официальные агентства, аккредитованные в КНДР.

Ошибка: игнорировать климат.

Последствие: жара или холод испортят впечатления.

Альтернатива: планировать поездку на весну или осень.

А что если поехать самостоятельно?

Самостоятельный въезд в Северную Корею невозможен. Без сопровождающей стороны иностранцев туда не допускают. Попытки попасть через Китай или Россию без тура обречены на провал.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы Уникальная возможность увидеть закрытую страну Жесткий контроль на протяжении всего тура Экзотическая кухня и необычные экскурсии Запрет на самостоятельные прогулки Высокий уровень сервиса в отеле Ограниченные возможности для фото Возможность расширить кругозор Дорогие путевки

FAQ

Как выбрать тур?

Лучше обращаться в аккредитованные агентства. Они предлагают программы разной длительности с гарантией визы.

Сколько стоит неделя в КНДР?

От 150 тыс. руб. с перелетом Владивосток — Пхеньян — Владивосток.

Что лучше: групповой или индивидуальный?

Большинство туристов выбирают групповой — он дешевле и безопаснее.

Мифы и правда

Миф: туристы могут свободно гулять по Пхеньяну.

Правда: без сопровождающих выйти из отеля нельзя.

Миф: в Северной Корее нет современного сервиса.

Правда: отель "Янгакто" сопоставим с европейскими гостиницами.

Миф: визу получить почти невозможно.

Правда: ее дают большинству заявителей.

3 интересных факта

В Пхеньяне почти нет рекламы, только портреты и лозунги. На экскурсиях иностранцев кормят в ресторанах без местных посетителей. Пиво часто включают в стоимость обеда и ужина.

Исторический контекст

Северная Корея стала открывать туризм для иностранцев в конце XX века. Первые российские группы начали ездить туда в 1990-х. Сегодня туризм остается источником валюты для государства, поэтому к гостям относятся уважительно, но строго контролируют.