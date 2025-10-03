Тур в КНДР: чем удивляют гостей там, где всё запрещено
Поездка в одну из самых закрытых стран мира давно стала своеобразным вызовом для любителей необычных маршрутов. Северная Корея открывает перед иностранцами лишь часть своей жизни, но даже эти фрагменты способны удивить и оставить массу впечатлений. Нижневартовский путешественник Константин Каськаев рассказал, сколько стоит тур, чем кормят туристов и с какими правилами придется столкнуться в стране чучхе.
Виды туров: индивидуальные и групповые
Туристические агентства предлагают два формата путешествий — индивидуальные и групповые. Первый вариант дороже примерно на 500-600 долларов, но при этом программа становится более насыщенной.
"Несмотря на это, я рекомендую выбирать именно групповой, потому что трем-четырем северокорейцам — гидам, водителю и чекисту — сложнее уследить за группой из 20-25 человек, нежели за двумя-тремя туристами", — сказал путешественник Константин Каськаев.
Групповой тур позволяет чуть свободнее фотографировать, получать больше впечатлений и реже ощущать постоянный контроль.
Когда ехать в КНДР
Климат играет важную роль. По словам путешественника, оптимальными месяцами считаются апрель-май и октябрь-ноябрь. Лето слишком жаркое, зима — холодная, а межсезонье дает комфортную погоду для прогулок. Однако туры из России проводятся круглогодично, поэтому выбор зависит от личных предпочтений.
Сколько стоит поездка
Семидневный тур в Северную Корею обошелся Константину примерно в 150 тысяч рублей. В эту сумму включены перелеты Владивосток — Пхеньян — Владивосток, проживание, виза и экскурсионная программа. С учетом перелета из Нижневартовска до Владивостока и обратно итоговые расходы составили около 170 тысяч рублей.
Стоимость туров варьируется от 40 до 250 тысяч рублей в зависимости от продолжительности (3-13 дней) и выбранного агентства. Приобретая путевку у перекупщиков, можно переплатить до 60 тысяч рублей.
Визу оформляют за две недели, и почти всегда положительно: стране нужна иностранная валюта. В пакет документов, кроме анкеты и паспорта, входит справка с места работы.
Отель и питание
Туристов размещают в пятизвездочном "Янгакто" — крупнейшем отеле Пхеньяна. По уровню сервиса его можно сравнить с хорошими европейскими гостиницами.
На завтрак предлагают шведский стол. В меню есть привычные для россиян блюда — драники, морковные котлеты. В остальное время доминирует корейская кухня: рис с овощами, мясные блюда, холодный суп с лапшой — куксу.
Интересной особенностью стало то, что ежедневно на обед и ужин туристам выдавали пиво.
"Честно скажу, я в жизни столько не выпивал, но тут подумал, что раз все оплачено, то можно попробовать", — отметил путешественник.
Национальные блюда
Отдельного внимания заслуживает вопрос собачатины.
"Сначала гид отнекивался, но в итоге после того, как собрали по 15 долларов с каждого, нам его все же принесли", — вспоминает Константин Каськаев.
По его словам, сам он есть не стал, а другие туристы отмечали, что вкус мало отличается от привычного мяса.
Контроль и правила
Главная особенность путешествия — строгий надзор. Туристы могут покидать отель только в сопровождении гида, переводчика, представителя турфирмы и сотрудника службы безопасности.
"Они контролируют все твои действия. Например, говорят, что можно фотографировать, а что — нельзя", — пояснил Константин Каськаев.
Фотографировать запрещено военных, строительные объекты и любые кадры, где портреты вождей обрезаны.
Все экскурсии проходят по заранее утвержденному маршруту: Монумент идей чучхе, холм Мансудэ, горы Механсан. В программу включены цирковое шоу, плантации и посещение гробницы исторического деятеля.
Сравнение: групповой и индивидуальный тур
|Формат
|Стоимость
|Особенности
|Уровень свободы
|Индивидуальный
|+$500-600
|Гибкая программа
|Минимальный
|Групповой
|дешевле
|Массовый маршрут
|Чуть больше свободы
Советы шаг за шагом
-
Подавать документы на визу минимум за 2-3 недели.
-
Выбирать групповой тур ради большего комфорта.
-
Брать наличные доллары: карты не работают.
-
Продумать личные привычки — пиво входит в стоимость, но можно отказаться.
-
Следить за правилами фотографирования, чтобы избежать неприятностей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить путевку у перекупщиков.
-
Последствие: переплата до 60 тыс. руб.
-
Альтернатива: обращаться в официальные агентства, аккредитованные в КНДР.
-
Ошибка: игнорировать климат.
-
Последствие: жара или холод испортят впечатления.
-
Альтернатива: планировать поездку на весну или осень.
А что если поехать самостоятельно?
Самостоятельный въезд в Северную Корею невозможен. Без сопровождающей стороны иностранцев туда не допускают. Попытки попасть через Китай или Россию без тура обречены на провал.
Плюсы и минусы поездки
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная возможность увидеть закрытую страну
|Жесткий контроль на протяжении всего тура
|Экзотическая кухня и необычные экскурсии
|Запрет на самостоятельные прогулки
|Высокий уровень сервиса в отеле
|Ограниченные возможности для фото
|Возможность расширить кругозор
|Дорогие путевки
FAQ
Как выбрать тур?
Лучше обращаться в аккредитованные агентства. Они предлагают программы разной длительности с гарантией визы.
Сколько стоит неделя в КНДР?
От 150 тыс. руб. с перелетом Владивосток — Пхеньян — Владивосток.
Что лучше: групповой или индивидуальный?
Большинство туристов выбирают групповой — он дешевле и безопаснее.
Мифы и правда
-
Миф: туристы могут свободно гулять по Пхеньяну.
-
Правда: без сопровождающих выйти из отеля нельзя.
-
Миф: в Северной Корее нет современного сервиса.
-
Правда: отель "Янгакто" сопоставим с европейскими гостиницами.
-
Миф: визу получить почти невозможно.
-
Правда: ее дают большинству заявителей.
3 интересных факта
-
В Пхеньяне почти нет рекламы, только портреты и лозунги.
-
На экскурсиях иностранцев кормят в ресторанах без местных посетителей.
-
Пиво часто включают в стоимость обеда и ужина.
Исторический контекст
Северная Корея стала открывать туризм для иностранцев в конце XX века. Первые российские группы начали ездить туда в 1990-х. Сегодня туризм остается источником валюты для государства, поэтому к гостям относятся уважительно, но строго контролируют.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru