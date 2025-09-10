Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Путешественники в Северной Корее столкнулись с запретом, о котором не предупреждают

Владимир Вахал о поездке в Северную Корею: строгие правила и ограниченный контакт с жителями

Чешский путешественник, переводчик и гид Владимир Вахал побывал в 107 странах мира, но Северная Корея оставила в его памяти особый след. Он утверждает, что этот опыт невозможно сравнить ни с чем другим — слишком уникальна и закрыта эта страна.

Страна запретов и правил

По приезде в КНДР его группа столкнулась с необычными требованиями. Туристам приходилось кланяться статуям, а при прощании на площади им не позволили даже выйти на соседние улицы.

"Большинство магазинов, которые мне удалось увидеть, представляли собой металлические стенды, похожие на полуконтейнеры, переделанные в магазин. Затем мы посетили большой торговый центр и магазин канцтоваров, где всё производило впечатление мёртвого", — рассказал путешественник.

Контакт только через гидов

Местные жители практически не общались с иностранцами. Единственный более-менее живой контакт произошёл в метро. Все вопросы приходилось задавать лишь сопровождающим гидам, при этом любые упоминания о политике или режиме были категорически исключены.

"Любая попытка сделать что-то подобное, должно быть, неприятна как гиду, так и другим участникам экскурсии. (…) Было также ясно, что эти люди действительно обожают свою страну", — отметил Вахал.

Северная Корея как туристический феномен

По словам путешественника, даже самые искушённые туристы найдут в Северной Корее что-то новое.

"Я думаю, что туда стоит съездить, потому что если люди туда не поедут, у местных жителей не будет ни малейшего контакта с зарубежной страной, не подверженной пропаганде", — уверен он.

Лекции и личные проекты

Своё путешествие в КНДР, совершённое в 2016 году, Вахал сделал частью цикла лекций. Он также ведёт программу "Za hranicí", переводит с персидского языка, работает гидом, пишет абстрактные картины и является автором книги "Únosně výstřední". Оценить его опыт можно будет на фестивале "Za hranicí" в пражском отеле OREA Pyramida, запланированном на 17 января.

