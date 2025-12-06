Русский входит в моду: почему Ким Ток Хун решил учить соотечественников языку Пушкина

Комфорт поездки в КНДР, как оказалось, теперь пытаются "достроить" не только экскурсионными программами, но и языковой средой. Об этом сообщает информационный канал RS. Власти Северной Кореи, по утверждению публикации, намерены запустить масштабную программу обучения русскому языку, чтобы упростить обслуживание туристов из России. В тексте говорится, что премьер-министр Ким Ток Хун заявил о необходимости подготовки кадров с глубокими лингвистическими знаниями.

Русский язык как сервис: что обещает инициатива

В публикации идея подаётся как шаг к более удобному приёму российских гостей. Планируется, что местные жители будут осваивать русский язык, чтобы снять типичные бытовые барьеры: уточнять цены в магазинах без жестов, делать заказ в ресторанах без "картинок" и получать экскурсии без посредников. Отдельно упоминается гора Пэктусан — как пример достопримечательности, о которой гиды смогут рассказывать напрямую.

Авторы материала связывают языковую подготовку с попыткой сделать пребывание туристов более "естественным" — с возможностью общения на русском, пусть и "с характерным акцентом". В таком изложении языковая политика выглядит как инструмент улучшения качества сервиса, а не как формальная мера.

Почему массовый туризм всё равно под вопросом

Даже если языковой барьер снизится, вопрос "массовости" туризма, по оценке RS, остаётся открытым. В тексте подчёркивается, что КНДР — одна из самых закрытых стран мира со специфическими правилами пребывания. Среди ограничений упоминаются отсутствие мобильной связи, строгий контроль перемещений и ограничения на фотосъёмку.

Кроме того, отмечается жесткая регламентация маршрутов и минимальная свобода действий. Именно это, по логике публикации, может оттолкнуть тех, кто привык к самостоятельному отдыху и гибкому планированию, даже если общаться станет проще.

"Опыт уникальный": на кого рассчитан такой формат

Авторы материала ссылаются на энтузиастов, уже бывавших в Северной Корее, и называют поездку уникальным, запоминающимся опытом. В тексте делается акцент на самобытности страны и на том, что перспектива свободного общения может усилить её привлекательность для любителей необычных маршрутов.

При этом финальный акцент остаётся осторожным: предлагается "дождаться первых организованных туров", чтобы понять, станет ли Пхеньян заметным направлением для туристов из российских регионов. Политика обучения русскому языку в таком контексте выглядит как подготовка к расширению турпотока, но без гарантий, что ограничения на месте перестанут быть решающим фактором.