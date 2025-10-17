"Красная звезда" села во Владивостоке: КНДР тайно выходит на российский IT-рынок

В российском реестре юридических лиц появилась новая организация, связанная с технологической индустрией Северной Кореи. Компания получила название "Техническая внешнеторговая компания Пульын-Пхён" и была зарегистрирована 24 сентября 2025 года при участии Торговой палаты КНДР, сообщает издание NK News.

Северокорейский след: что известно о новой фирме

Российское наименование "Пульын-Пхён" — это транслитерация названия Bulgunbyol Technology Trading Company, что в переводе с корейского означает "Красная звезда" (Red Star). Та же фраза используется в названии Red Star Technology - компании-разработчика северокорейской операционной системы Red Star OS.

Согласно данным из открытых источников, директором новой фирмы числится Ким Чхоль Ён, а в штате состоит пять иностранных сотрудников. Компания зарегистрирована во Владивостоке, и в её уставе указаны направления деятельности — изучение рынка и исследование общественного мнения.

Эксперты считают, что такая формулировка может прикрывать другие задачи: поиск технологических партнёров, анализ программного обеспечения, либо координацию поставок цифровых компонентов.

"Официально компания заявляет исследовательские цели, но по сути это может быть точка присутствия для технологического обмена", — отметил источник NK News, знакомый с ситуацией.

Почему регистрация вызвала интерес

Это первая северокорейская компания, зарегистрированная в России в 2025 году. Ранее подобные структуры появлялись редко — из-за жёстких санкций Совета Безопасности ООН, запрещающих гражданам КНДР вести коммерческую деятельность и получать доход за рубежом.

Согласно санкционным резолюциям, любые формы сотрудничества с северокорейскими предприятиями, включая IT-аутсорсинг и экспорт технологий, должны находиться под особым контролем. Тем не менее, новые российско-северокорейские проекты периодически появляются — особенно в сфере цифровых технологий и программного обеспечения.

"Регистрация компании во Владивостоке показывает постепенное расширение экономических контактов России и КНДР, особенно в IT-сегменте", — считает аналитик по Восточной Азии Екатерина Ли.

Red Star OS — северокорейская альтернатива Windows и macOS

Разработчик, с которым связывают "Пульын-Пхён", известен по созданию операционной системы Red Star OS - локальной версии Linux, адаптированной под государственные нужды КНДР. Система изначально строилась на ядре Fedora Linux, но визуально напоминала Windows XP, а позже — macOS.

Версия Год выхода Основные особенности Red Star 1.0 ~2002 Интерфейс, похожий на Windows XP Red Star 2.0 ~2009 Встроенная система контроля пользователей Red Star 3.0 2013 Обновлённый дизайн в стиле macOS Red Star 4.0 2018-2019 Поддержка сетевых функций и локальных приложений

Система ориентирована на внутренний рынок КНДР и оснащена встроенными средствами мониторинга. Её основное назначение — обеспечение информационной безопасности и контроля над цифровым пространством страны.

Владивосток — новый IT-мост между Россией и КНДР

Выбор Владивостока не случаен: город исторически является центром приграничного взаимодействия России и Северной Кореи. Здесь активно работают транспортные и торговые представительства, а в последние годы развиваются проекты в сфере телекоммуникаций и IT.

Ранее на российском рынке уже появлялись компании с северокорейским капиталом, занимавшиеся поставками электроники и IT-услуг. Однако регистрация предприятия, связанного именно с технологическим брендом "Красная звезда", может говорить о попытке КНДР легализовать своё технологическое присутствие в России.

Возможные цели компании

Исследование российского IT-рынка. Официальное направление деятельности может использоваться для анализа спроса на программное обеспечение. Технологическое сотрудничество. Возможность обмена разработками или локализации софта под российские нужды. Аутсорсинг или экспорт кода. В КНДР действует развитая сеть программистских центров, которые ищут внешние заказы под нейтральными брендами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование санкционных ограничений и прозрачности происхождения технологий.

Последствие: риск попадания компаний под вторичные санкции и блокировку активов.

Альтернатива: создание прозрачных механизмов регистрации совместных предприятий с учётом международных норм.

А что если Red Star вернётся на мировой рынок?

Если КНДР действительно намерена развивать IT-направление через российскую площадку, можно ожидать новых версий Red Star OS с упором на безопасность, автономность и отсутствие зависимости от западных сервисов. В контексте глобальной фрагментации IT-рынка такая система может заинтересовать страны, стремящиеся к цифровому суверенитету.

Плюсы и минусы появления "Пульын-Пхён"

Плюсы Минусы Расширение технологического сотрудничества России и КНДР Возможное нарушение санкционного режима Развитие IT-направления в регионе Репутационные риски для участников Потенциал для совместных исследований Вероятность ограничений со стороны ООН Укрепление позиций Владивостока как технологического центра Неясность реальных целей компании

3 интересных факта

Red Star OS использует собственную файловую систему с цифровыми водяными знаками, которые позволяют отслеживать источники утечек. Операционка поддерживает локальную сеть "Кванмён", изолированную от глобального интернета. В 2020-е годы северокорейские программисты активно участвовали в международных фриланс-платформах под вымышленными именами, что стало поводом для введения дополнительных санкций США.

FAQ

— Почему КНДР регистрирует компании в России?

Из-за санкций Северная Корея ищет дружественные юрисдикции для ведения внешнеэкономической деятельности, включая IT-проектов.

— Что означает название "Пульын-Пхён"?

Это транслитерация слова Bulgunbyol - "Красная звезда".

— Может ли компания работать легально?

Да, если её деятельность не нарушает санкционные ограничения ООН и не связана с экспортом технологий двойного назначения.

— Связана ли она напрямую с разработкой Red Star OS?

Прямых подтверждений нет, но совпадение названия и участников указывает на связь.

— Где находится офис компании?

По данным реестра, фирма зарегистрирована во Владивостоке.

Мифы и правда

• Миф: компания займётся разработкой нового смартфона КНДР.

Правда: в уставе указаны исследования и аналитика, а не производство устройств.

• Миф: Россия нарушает санкции.

Правда: регистрация сама по себе не является нарушением, пока фирма не ведёт запрещённую деятельность.

• Миф: Red Star OS — копия macOS.

Правда: визуально похожа, но базируется на Linux Fedora и полностью разработана под нужды КНДР.