"Красная звезда" села во Владивостоке: КНДР тайно выходит на российский IT-рынок
В российском реестре юридических лиц появилась новая организация, связанная с технологической индустрией Северной Кореи. Компания получила название "Техническая внешнеторговая компания Пульын-Пхён" и была зарегистрирована 24 сентября 2025 года при участии Торговой палаты КНДР, сообщает издание NK News.
Северокорейский след: что известно о новой фирме
Российское наименование "Пульын-Пхён" — это транслитерация названия Bulgunbyol Technology Trading Company, что в переводе с корейского означает "Красная звезда" (Red Star). Та же фраза используется в названии Red Star Technology - компании-разработчика северокорейской операционной системы Red Star OS.
Согласно данным из открытых источников, директором новой фирмы числится Ким Чхоль Ён, а в штате состоит пять иностранных сотрудников. Компания зарегистрирована во Владивостоке, и в её уставе указаны направления деятельности — изучение рынка и исследование общественного мнения.
Эксперты считают, что такая формулировка может прикрывать другие задачи: поиск технологических партнёров, анализ программного обеспечения, либо координацию поставок цифровых компонентов.
"Официально компания заявляет исследовательские цели, но по сути это может быть точка присутствия для технологического обмена", — отметил источник NK News, знакомый с ситуацией.
Почему регистрация вызвала интерес
Это первая северокорейская компания, зарегистрированная в России в 2025 году. Ранее подобные структуры появлялись редко — из-за жёстких санкций Совета Безопасности ООН, запрещающих гражданам КНДР вести коммерческую деятельность и получать доход за рубежом.
Согласно санкционным резолюциям, любые формы сотрудничества с северокорейскими предприятиями, включая IT-аутсорсинг и экспорт технологий, должны находиться под особым контролем. Тем не менее, новые российско-северокорейские проекты периодически появляются — особенно в сфере цифровых технологий и программного обеспечения.
"Регистрация компании во Владивостоке показывает постепенное расширение экономических контактов России и КНДР, особенно в IT-сегменте", — считает аналитик по Восточной Азии Екатерина Ли.
Red Star OS — северокорейская альтернатива Windows и macOS
Разработчик, с которым связывают "Пульын-Пхён", известен по созданию операционной системы Red Star OS - локальной версии Linux, адаптированной под государственные нужды КНДР. Система изначально строилась на ядре Fedora Linux, но визуально напоминала Windows XP, а позже — macOS.
|Версия
|Год выхода
|Основные особенности
|Red Star 1.0
|~2002
|Интерфейс, похожий на Windows XP
|Red Star 2.0
|~2009
|Встроенная система контроля пользователей
|Red Star 3.0
|2013
|Обновлённый дизайн в стиле macOS
|Red Star 4.0
|2018-2019
|Поддержка сетевых функций и локальных приложений
Система ориентирована на внутренний рынок КНДР и оснащена встроенными средствами мониторинга. Её основное назначение — обеспечение информационной безопасности и контроля над цифровым пространством страны.
Владивосток — новый IT-мост между Россией и КНДР
Выбор Владивостока не случаен: город исторически является центром приграничного взаимодействия России и Северной Кореи. Здесь активно работают транспортные и торговые представительства, а в последние годы развиваются проекты в сфере телекоммуникаций и IT.
Ранее на российском рынке уже появлялись компании с северокорейским капиталом, занимавшиеся поставками электроники и IT-услуг. Однако регистрация предприятия, связанного именно с технологическим брендом "Красная звезда", может говорить о попытке КНДР легализовать своё технологическое присутствие в России.
Возможные цели компании
-
Исследование российского IT-рынка. Официальное направление деятельности может использоваться для анализа спроса на программное обеспечение.
-
Технологическое сотрудничество. Возможность обмена разработками или локализации софта под российские нужды.
-
Аутсорсинг или экспорт кода. В КНДР действует развитая сеть программистских центров, которые ищут внешние заказы под нейтральными брендами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорирование санкционных ограничений и прозрачности происхождения технологий.
-
Последствие: риск попадания компаний под вторичные санкции и блокировку активов.
-
Альтернатива: создание прозрачных механизмов регистрации совместных предприятий с учётом международных норм.
А что если Red Star вернётся на мировой рынок?
Если КНДР действительно намерена развивать IT-направление через российскую площадку, можно ожидать новых версий Red Star OS с упором на безопасность, автономность и отсутствие зависимости от западных сервисов. В контексте глобальной фрагментации IT-рынка такая система может заинтересовать страны, стремящиеся к цифровому суверенитету.
Плюсы и минусы появления "Пульын-Пхён"
|Плюсы
|Минусы
|Расширение технологического сотрудничества России и КНДР
|Возможное нарушение санкционного режима
|Развитие IT-направления в регионе
|Репутационные риски для участников
|Потенциал для совместных исследований
|Вероятность ограничений со стороны ООН
|Укрепление позиций Владивостока как технологического центра
|Неясность реальных целей компании
3 интересных факта
-
Red Star OS использует собственную файловую систему с цифровыми водяными знаками, которые позволяют отслеживать источники утечек.
-
Операционка поддерживает локальную сеть "Кванмён", изолированную от глобального интернета.
-
В 2020-е годы северокорейские программисты активно участвовали в международных фриланс-платформах под вымышленными именами, что стало поводом для введения дополнительных санкций США.
FAQ
— Почему КНДР регистрирует компании в России?
Из-за санкций Северная Корея ищет дружественные юрисдикции для ведения внешнеэкономической деятельности, включая IT-проектов.
— Что означает название "Пульын-Пхён"?
Это транслитерация слова Bulgunbyol - "Красная звезда".
— Может ли компания работать легально?
Да, если её деятельность не нарушает санкционные ограничения ООН и не связана с экспортом технологий двойного назначения.
— Связана ли она напрямую с разработкой Red Star OS?
Прямых подтверждений нет, но совпадение названия и участников указывает на связь.
— Где находится офис компании?
По данным реестра, фирма зарегистрирована во Владивостоке.
Мифы и правда
• Миф: компания займётся разработкой нового смартфона КНДР.
Правда: в уставе указаны исследования и аналитика, а не производство устройств.
• Миф: Россия нарушает санкции.
Правда: регистрация сама по себе не является нарушением, пока фирма не ведёт запрещённую деятельность.
• Миф: Red Star OS — копия macOS.
Правда: визуально похожа, но базируется на Linux Fedora и полностью разработана под нужды КНДР.
