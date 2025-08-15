Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ким Чен Ын
© kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:03

Пхеньян ставит жирную точку: Северная Корея официально отказывается от объединения с Южной Кореей – что дальше

Корейский полуостров: Северная Корея закрепляет статус Южной Кореи как врага

Северная Корея готовится внести в свою конституцию поправки, которые официально закрепят отказ от улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом заявила влиятельный представитель руководства страны, Ким Ё Чжон, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений между двумя корейскими государствами. Это решение отражает текущую политическую линию Пхеньяна, направленную на усиление конфронтации и укрепление своей оборонной мощи.

"У нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея", — приводит DEITA. RU слова Ким Ё Чжон, выражающие твердую позицию северокорейского руководства.

Это заявление подтверждает решимость КНДР не идти на компромиссы и придерживаться жесткой линии в отношении Южной Кореи.

Это решение согласуется с принятым в 2023 году конституционным положением, официально закрепившим статус Южной Кореи как враждебного государства. Этот шаг стал еще одним свидетельством ухудшения межкорейских отношений и роста напряженности на Корейском полуострове.

Инициатор изменений: Ким Чен Ын и его политическая воля

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично инициировал внесение этих изменений, что подчеркивает его личную приверженность к данной политической линии. Он потребовал исключить из основного закона любые упоминания о возможности объединения Корей и четко обозначить территориальные границы северокорейского государства, демонстрируя свою решимость в вопросах суверенитета и национальной безопасности.

При этом, распространявшиеся в последнее время сообщения о демонтаже пропагандистских громкоговорителей на границе с Южной Кореей, оказались недостоверными. Это оборудование, используемое для ведения пропаганды, остается на своих местах, что свидетельствует о сохранении напряженности и продолжении информационной войны между двумя странами.

Внесение этих поправок в конституцию КНДР будет иметь серьезные последствия. Это усилит международную изоляцию Северной Кореи, еще больше усложнит диалог с Южной Кореей и другими странами, а также увеличит напряженность на Корейском полуострове.

Военные учения и испытания: эскалация напряженности

Северная Корея в последние годы активизировала свои военные испытания, включая ракетные пуски и ядерные испытания, что вызвало осуждение со стороны международного сообщества и привело к усилению санкций. Эти действия, в сочетании с отказом от диалога с Южной Кореей, свидетельствуют о возрастающем стремлении КНДР к самоизоляции и наращиванию своей военной мощи.

Международное сообщество, вероятно, отреагирует на новые поправки в конституцию КНДР осуждением. Многие страны призывают к возобновлению диалога между Северной и Южной Кореей, чтобы снизить напряженность и найти мирное решение корейской проблемы.

Будущее отношений между Северной и Южной Кореей остается неопределенным. Новые поправки в конституцию КНДР, свидетельствующие о нежелании идти на компромиссы, указывают на то, что ситуация может оставаться в тупике в ближайшем будущем. Однако, учитывая непредсказуемость северокорейского режима, нельзя исключать и неожиданных перемен.

