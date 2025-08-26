Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Древняя крепость
Древняя крепость
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:40

Эта находка перевернёт учебники истории: 5 невероятных артефактов из курганов Ставрополья

От бронзы до средневековья: ключевые открытия археологов в окрестностях Кисловодска

Археологическая экспедиция ООО НИИ "СевКавАрхеология" завершила важные для мировой науки раскопки памятников федерального значения в окрестностях Кисловодска. Ученые обнаружили удивительные конструкции и артефакты, относящиеся к различным историческим периодам, от эпохи бронзы до позднего средневековья. Эти находки позволяют расширить знания об истории и культуре народов, населявших Северный Кавказ в древности.

Исследования проводились с ноября 2024 по апрель 2025 года на территории двух объектов — "Курганная группа Рыбные пруды" XV-XVII веков н. э. и "Могильник Рыбные Пруды". Раскопки на территории курганной группы и могильника позволили получить ценную информацию о погребальных обрядах и материальной культуре древних обществ.

Эпохи бронзового века, раннего железного века и позднего средневековья: разнообразие находок и археологические предметы

"Найденные конструкции и археологические предметы относятся к эпохе среднего бронзового века, к эпохе раннего железного века и к эпохе позднего средневековья", — сообщили в управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Разнообразие находок свидетельствует о том, что территория вокруг Кисловодска была заселена на протяжении многих тысячелетий различными народами и культурами.

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия играет важную роль в сохранении исторического и культурного наследия региона.

Интересные факты об археологии на Северном Кавказе

На Северном Кавказе находятся многочисленные археологические памятники, относящиеся к различным историческим периодам.
Археологические исследования на Северном Кавказе позволяют узнать об истории и культуре древних народов, населявших этот регион.
Находки археологов на Северном Кавказе имеют важное значение для мировой науки и способствуют расширению знаний об истории человечества.

В заключение, археологические раскопки в окрестностях Кисловодска привели к важным открытиям, которые позволяют лучше понять историю и культуру народов, населявших Северный Кавказ в древности. Эти находки представляют ценность для мировой науки и требуют дальнейшего изучения и сохранения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что скрывает Эверест: как геология формирует высоту и что нас ждёт в будущем сегодня в 15:44

Гора Эверест не стоит на месте: за 89 тысяч лет высота увеличилась на 50 метров

Удивительное открытие: высота Эвереста продолжает расти! Узнайте, как геологические процессы влияют на величие самой высокой горы планеты.

Читать полностью » Будущее технологий: как дата-центр в Шанхае меняет представление о серверном охлаждении сегодня в 11:18

Уникальный подводный дата-центр в Китае: как морская вода революционизирует охлаждение

Китайский подводный дата-центр обещает революцию в охлаждении серверов. Использование морской воды сократит энергозатраты на 30%, изменяя подход к экологии.

Читать полностью » Череп из Греции возрастом до 539 тыс. лет: уран-ториевый метод пересмотрел эволюционную историю сегодня в 10:27

Секрет Петралонской пещеры: как 286 тысяч лет изменили представление об эволюции человека — ответы на загадку века

Уран-ториевое датирование позволило уточнить возраст черепа из Петралонской пещеры до 286 тыс. лет. Открытие указывает на сосуществование примитивных гоминид с неандертальцами в Европе, пересматривая эволюционную историю человечества.

Читать полностью » Значение гробницы Усерефра: как розовый гранит меняет представление о погребальных практиках сегодня в 10:18

Принц, который изменил историю: как гробница Усерефра приоткрывает завесу тайны древнего Египта

Обнаружение гробницы принца Усерефра в Саккаре стало сенсацией в археологии, открывая новые горизонты изучения древнеегипетских погребальных практик.

Читать полностью » Витамин D и секрет долголетия: новое исследование омоложения организма сегодня в 9:57

Хромосомы под защитой: витамин D – ключ к замедлению старения организма – прорыв в медицине

Новое исследование: регулярный приём витамина D замедляет укорочение теломер, связанных со старением и болезнями. 2000 МЕ витамина D3 в день — ключ к долголетию?

Читать полностью » UChicago PME создали первый биологический кубит — перспективы для медицинской диагностики сегодня в 9:27

Кубиты теперь выращивают в пробирках: биологический прорыв, который изменит нано-МРТ — первые подробности

Учёные из Чикаго создали первый кубит на основе белка, работающий внутри живых клеток. Прорыв позволяет разрабатывать «живые квантовые датчики» для изучения болезней и создания нано-МРТ атомного уровня.

Читать полностью » Ученые доказали: регулярное употребление киви творит чудеса с вашим кишечником сегодня в 8:57

Маленький, да удаленький: почему всего 2 киви в день творят чудеса с вашим организмом

Впервые Еврокомиссия признала киви полезным для здоровья! Многолетние исследования доказали благотворное влияние киви на кишечник и пищеварение.

Читать полностью » Секрет скорости: как учёные объединили QKD и оптическую связь до 110,8 Тбит/с сегодня в 8:39

Секрет скорости 110,8 Тбит/с: команда учёных объединила квантовую связь и оптическую сеть

Международная команда ученых совершила прорыв, интегрировав квантовое распределение ключей (QKD) с классической оптической связью на рекордной скорости 110,8 Тбит/с по многожильному оптоволокну.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Советы по похудению перед свадьбой: опыт невест и рекомендации специалистов
Садоводство

Садоводы рассказали, как уксус, кипяток и гербициды помогают убрать сорняки с дорожек
Спорт и фитнес

Персональный тренер Кемма Каннингем назвала эффективное 30-минутное упражнение для всего тела
ЮФО

В Симферопольском районе Крыма загорелась сухая растительность на площади 2 га — МЧС
Садоводство

Газировка против тли: двойной удар по вредителям томатов
Дом

В Госдуме предупредили о риске изъятия участков при отсутствии строительства
Культура и шоу-бизнес

Сергей Соседов раскритиковал идею включить песни Shaman в школьную программу
Спорт и фитнес

Почему щёлкает бедро при упражнениях на пресс: объяснил физиотерапевт Сэмюэл Чан
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru