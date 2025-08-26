Эта находка перевернёт учебники истории: 5 невероятных артефактов из курганов Ставрополья

Археологическая экспедиция ООО НИИ "СевКавАрхеология" завершила важные для мировой науки раскопки памятников федерального значения в окрестностях Кисловодска. Ученые обнаружили удивительные конструкции и артефакты, относящиеся к различным историческим периодам, от эпохи бронзы до позднего средневековья. Эти находки позволяют расширить знания об истории и культуре народов, населявших Северный Кавказ в древности.

Исследования проводились с ноября 2024 по апрель 2025 года на территории двух объектов — "Курганная группа Рыбные пруды" XV-XVII веков н. э. и "Могильник Рыбные Пруды". Раскопки на территории курганной группы и могильника позволили получить ценную информацию о погребальных обрядах и материальной культуре древних обществ.

Эпохи бронзового века, раннего железного века и позднего средневековья: разнообразие находок и археологические предметы

"Найденные конструкции и археологические предметы относятся к эпохе среднего бронзового века, к эпохе раннего железного века и к эпохе позднего средневековья", — сообщили в управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Разнообразие находок свидетельствует о том, что территория вокруг Кисловодска была заселена на протяжении многих тысячелетий различными народами и культурами.

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия играет важную роль в сохранении исторического и культурного наследия региона.

В заключение, археологические раскопки в окрестностях Кисловодска привели к важным открытиям, которые позволяют лучше понять историю и культуру народов, населявших Северный Кавказ в древности. Эти находки представляют ценность для мировой науки и требуют дальнейшего изучения и сохранения.