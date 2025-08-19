За 30 лет такого не было: Канада сменила главного поставщика автомобилей

Автомобильный рынок Канады и США всегда выглядел почти как зеркало: массивные внедорожники, пикапы "большой тройки", а также модели европейских и азиатских брендов, выпускаемые для североамериканского континента. Долгие годы крупнейшим покупателем автомобилей, произведённых в США, оставалась именно Канада.

Однако эта привычная схема начала давать сбой после того, как администрация Дональда Трампа решила "защитить" национальную промышленность, введя дополнительные пошлины на импорт. Причём налоговое давление чаще объяснялось политическими жестами и соперничеством, нежели экономической логикой. В итоге главными пострадавшими оказались ближайшие партнёры Америки — Канада и Мексика.

Канадский рынок делает выбор в пользу Мексики

Ситуация неожиданно изменилась. Впервые за тридцать лет Канада закупила у Мексики больше автомобилей, чем у своего южного соседа. По данным июня, объём импорта "мексиканских" машин достиг 1,08 млрд канадских долларов, тогда как поставки из США составили лишь 950 млн.

Такое перераспределение поставок стало возможным потому, что в Мексике расположено множество автомобильных заводов — в том числе и американских брендов. Получается, что канадские покупатели предпочли обратиться именно к Мексике, минимизировав торговые риски и влияние пошлин.

Политика против реальности

Для Вашингтона эта статистика стала тревожным сигналом. Несмотря на громкие заявления, практика показывает, что протекционистские меры могут привести к прямо противоположному эффекту. Если раньше Канада оставалась главным клиентом американского автопрома, то теперь она постепенно переориентируется на альтернативные рынки.

Эксперты отмечают, что нынешний перекос, возможно, временный. Но сам факт того, что за столь короткий срок изменилась структура поставок, говорит о том, что переговорные способности Трампа далеко не всегда совпадают с его самопозиционированием.