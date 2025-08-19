Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford Mustang 2024
Ford Mustang 2024
© openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:12

За 30 лет такого не было: Канада сменила главного поставщика автомобилей

Канада закупила автомобилей из Мексики на 1,08 млрд долларов, из США — на 950 млн

Автомобильный рынок Канады и США всегда выглядел почти как зеркало: массивные внедорожники, пикапы "большой тройки", а также модели европейских и азиатских брендов, выпускаемые для североамериканского континента. Долгие годы крупнейшим покупателем автомобилей, произведённых в США, оставалась именно Канада.

Однако эта привычная схема начала давать сбой после того, как администрация Дональда Трампа решила "защитить" национальную промышленность, введя дополнительные пошлины на импорт. Причём налоговое давление чаще объяснялось политическими жестами и соперничеством, нежели экономической логикой. В итоге главными пострадавшими оказались ближайшие партнёры Америки — Канада и Мексика.

Канадский рынок делает выбор в пользу Мексики

Ситуация неожиданно изменилась. Впервые за тридцать лет Канада закупила у Мексики больше автомобилей, чем у своего южного соседа. По данным июня, объём импорта "мексиканских" машин достиг 1,08 млрд канадских долларов, тогда как поставки из США составили лишь 950 млн.

Такое перераспределение поставок стало возможным потому, что в Мексике расположено множество автомобильных заводов — в том числе и американских брендов. Получается, что канадские покупатели предпочли обратиться именно к Мексике, минимизировав торговые риски и влияние пошлин.

Политика против реальности

Для Вашингтона эта статистика стала тревожным сигналом. Несмотря на громкие заявления, практика показывает, что протекционистские меры могут привести к прямо противоположному эффекту. Если раньше Канада оставалась главным клиентом американского автопрома, то теперь она постепенно переориентируется на альтернативные рынки.

Эксперты отмечают, что нынешний перекос, возможно, временный. Но сам факт того, что за столь короткий срок изменилась структура поставок, говорит о том, что переговорные способности Трампа далеко не всегда совпадают с его самопозиционированием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи Zeekr 7X стартовали в Таиланде после успеха модели в Китае вчера в 18:03

Хит в Китае, теперь и в Таиланде: кроссовер Zeekr 7X покоряет новые рынки

Zeekr 7X вышел на рынок Таиланда: семейный кроссовер уже стал хитом в Китае, а теперь претендует на внимание покупателей по всему миру.

Читать полностью » Huawei и BAIC собрали 20 тысяч предзаказов на электрифицированный универсал Stelato S9T в Китае вчера в 17:58

Гонка электрокаров пошла по-новому сценарию: универсал из Китая смёл конкурентов в первые часы

Новый универсал Huawei и BAIC — Stelato S9T — за сутки собрал 20 000 предзаказов. Чем он привлёк покупателей и что в нём особенного?

Читать полностью » VinFast объявил о сворачивании продаж электромобилей в США и Европе вчера в 16:55

Хотели бросить вызов Tesla — а проиграли даже китайцам: чем закончилась история VinFast

Вьетнамский автогигант VinFast отказался от Европы и США: громкие амбиции не выдержали столкновения с реальностью, убытки росли, а конкуренты усиливали давление.

Читать полностью » ФССП и Autonews.ru назвали нетипичные основания для лишения водительских прав вчера в 15:52

Суд забирает права не только у пьяных — вот за что ещё остаются без удостоверения

В России можно лишиться прав не только за пьянку или встречку: кусты, номера и даже долги становятся причиной самой суровой санкции для водителей.

Читать полностью » Траты россиян на автомойки выросли на 35% за год вчера в 14:54

Средний чек на автомойку вырос на 35%: сколько теперь уходит из кошелька водителей

Россияне стали тратить на автомойки на 35% больше: где платят всего 331 рубль, а где чек превышает 2000, и почему разрыв в цене достигает шести раз?

Читать полностью » В Татарстане могут запустить производство машин Changan вчера в 12:39

Татарстан укрепляет позиции: регион претендует на роль ворот китайского автопрома

В Татарстане обсуждают запуск производства Changan. У региона есть готовая база и Иннополис, что делает его привлекательным для автопрома.

Читать полностью » ВСС: цены на ремонт и запчасти для европейских машин в России увеличились на 20–30% вчера в 12:16

Каждая поломка — как новый кредит: сколько стоит содержать европейский автомобиль

Ремонт европейских авто в России за год подорожал на 26%. Выросли цены на запчасти и работы, а покупатели всё реже берут новые машины.

Читать полностью » Mash: в НАС предложили запретить автомобильные номера с некоторыми буквами вчера в 11:18

Символы криминала на госномерах: власти готовятся поставить точку

В России могут изъять госномера с буквами АУЕ и ВОР: союз предложил их запретить, а владельцам таких машин придётся пройти перерегистрацию.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Suparco: новый спутник Пакистана передаёт снимки высокого разрешения с орбиты
Еда

Запечённые рулетики из цуккини с сыром и томатным соусом: пошаговый рецепт
Питомцы

Ветеринары рассказали, чем отличается старение мелких и крупных собак
Туризм

Администрация Панамского канала вложит $8,5 млрд в модернизацию инфраструктуры до 2030 года
Еда

Повара рекомендуют шейную часть свинины для приготовления по-французски
Садоводство

В Оренбуржье рекомендуют заменять газоны гравийными лужайками и засухоустойчивыми растениями
Дом

Ремонт дивана своими силами: что делать с пружинами, каркасом и обивкой
Еда

Как приготовить скумбрию с картошкой в духовке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru